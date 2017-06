Anni Arro sulges oma bistroo uksed

Telliskivi loomelinnakusse on alates 2010. aastast kerkinud söögikohti nagu seeni ning enamikule neist on jagunud ka publikut. Siiski jõudis esimese söögikoha jaoks lõpp kätte aasta tagasi, mil uksed sulges Vaba Lava hoones tegutsenud Foody Allen.

Nüüdseks on pannud äri kinni ka üks piirkonna esimesi pääsukesi, kuus aastat tagasi uksed avanud bistroo Kukeke. Kukekese perenaine ja üks omanikke Anni Arro tunnistab, et sulgemise põhjuseks olid eeskätt kehvad majandustulemused, mis mõjutasid ka isiklikku elu.

"Küll proovisime nii ja naa, aga ei saanud n.ö nokka üles."

"Eelkõige kehvade majandustulemuste pärast, mis hakkas isiklikku elu mõjutama. Restoranitöö on pidev probleemide lahendamine. Väikese lapse kõrvalt ei leidnud mina motivatsiooni ja aega sellega tegeleda, niipalju kui see tegelikult aega ja panust nõudis," kommenteerib Arro ERR.ee-le.

Arro tunnistab, et viimasel aastal oli restoran pigem miinuspoolel.

"Käivete mõttes ei läinud meil sugugi halvasti, inimesi käis palju. Lihtsalt ei suutnud oma formaadiga plussi poolele saada. See on üks keerukas matemaatiline valem, eriti kui ajad asju ausalt," tõdeb Arro.

"Küll proovisime nii ja naa, aga ei saanud n.ö nokka üles. Kukeke maksis kõik need viis aastat oma töötajatele ametlikku palka. Tänapäeva restoraniturul on see väga kulukas valik, eriti kui soovid pakkuda kvaliteeti. Pead garanteerima, et sul on köögis korraga ühes vahetuses nii külm-, kuum- kui ettevalmistuskokk pluss nõudepesija. Lisaks vähemalt kolm teenindajat," loetleb Kukekese endine perenaine.

Arro tunnistab, et on pisut kurb asjade sellise käigu pärast, ent näeb selles üht-teist ka positiivset. "Olen pannud Kukekesse oma hinge ja väga palju aega, materiaalselt midagi tagasi saamata. Aga hetkel olen pigem rõõmus, et enam ei pea tegelema toruummistuste ja tööjõuprobleemidega. Kohvikupidamine võib tunduda nagu unistuste töö, aga tegelikult on see üks lõputu argimurede lahendamine. Loomingust liigub asi aina kaugemale," nendib ta.

Firma liikus uute omanike kätte

OÜ Kukeke ja selle bränd on nüüdseks liikunud uute omanike kätte. 29. maist on tuntud koka Anni Arro rajatud söögikoht suletud ning ruumides käib remont, peagi peaks seal uksed avama aasiapärane söögikoht.

Kukeke oli Boheemi ja F-Hoone järel kolmas söögikoht, mis nüüdseks populaarses Telliskivi loomelinnakus kuus aastat tagasi avati. Arro tõdeb, et sotsiaalne keskkond on selle ajaga tundmatuseni muutunud.

"Ajad olid ikka väga teised, Telliskivi tänav oli täielik geto. Mäletan, kui meie kõrval asuva raudtee äärest veeti hommmikuti laipu minema, lisaks üledoosid, narkomaanid, sissemurdmised… Laipu pole enam näha olnud, aga tänavad on ikka tolmuse ja majad koledad. Ainus erinevus on see, et tänaval kõnnivad narkomaanide asemel vuntside ja prillidega hipsterid," naerab Arro, lisades, et on sellest kandist ja tänavad vallutanud punnitatud second hand-tundest tüdinud.

Seetõttu kavatseb ta suve veeta koos tütre ja perega suguvõsale kuuluvas Sepamaa talus, samuti rajab ta Haapsallu kunstnikust ema Epp-Maria Kokamäe galeriisse külaliskortereid, mis nõuab samuti üksjagu energiat ja aega.

Kukeke andis veel tänavu tööd 20 inimesele, ettevõtte viimase aasta 15 kuu käive oli 116 897 eurot. Lisaks Anni Arrole olid OÜ Kukekese taga ka vennad Priit ja Peeter Rebane OÜ Plusprisma kaudu, mis peab kohvik Komeeti Solarise keskuses.