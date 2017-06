Enamikus ministeeriumides alles käivad arutelud töökohtade kolimise üle

Valitsus on võtnud endale eesmärgiks viia Tallinnast välja tuhat avaliku sektori töökohta. Siiski pole enamik ministeeriumeid veel konkreetse otsuseni jõudnud, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Näiteks kultuuriministeeriumil tuleb Tallinnast välja viia 55 töökohata ning selle tarbeks peavad kolima Rahvakultuuri Keskus ja Integratsiooni Sihtasutus. Ühtlasi luuakse Narva Eesti Keele maja.

Kui Integratsiooni Sihtasutuse puhul on otsustatud, et ka see hakkab edaspidi tegutsema Narvas, siis Rahvakultuuri Keskusega pole ministeerium kokkuleppele jõudnud.

Ministeerium soovis keskuse kolida Viljandisse, Keskuse enda inimesed eelistaksid Raplat. Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri Tarvi Sitsi sõnul peaks sobivaim variant selguma rahandusministeeriumi analüüsis.

"Suurim mure, mis seniste arutelude käigus on välja toodud, on see, et Rahvakultuuri Keskus korraldab väga palju koolitusi ja midagi ei ole teha - ühistranspordi ühendus on kõige parem Tallinnaga. Kuid meie hinnangul ei ole see ületamatu probleem või takistus. Koolitused võivad toimuda ka nende juures, keda koolitatakse," rääkis Sits.

Majandusministeeriumis käib tõsisem arutelu selle üle, kas ja kuhu kolida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskus. Algselt oli ministeeriumi ja valitsuse plaan kolida see Pärnusse, kuid nende hoo võttis maha turismiettevõtete ühispöördumine. Selles teatati, et keskus peaks siiski asuma kliendile lähedal ehk Tallinnas.

Teine suurem muudatus puudutab järgmise aasta alguses loodavat Eesti Geoloogiateenistust, mille 50 töötajat hakkavad tööle Rakveres.

Siseministeeriumist teatati ERR-ile, et 2019. aasta märtsiks on plaan võimaldada Tallinnast väljaspool ligipääs kuni 150 uuele töökohale. Samas ei tähenda see alati olemasolevate töökohtade väljaviimist ning muuhulgas arvestatakse nende 150 hulka ligi 40 uut politseikonstaabli kohta maakondades.

Sotsiaalministeerium on jälle teatanud, et nemad uusi, alles loodavaid töökohti Tallinnast väljaviimise tabelisse kirja ei pane. Näiteks Eesti Töötukassa on alates läinud aasta algusest palganud väljaspool Tallinna 116 uut inimest, kuid sotsiaalministeeriumi hinnangul ei tähenda see töökohtade kolimist.

2019. aasta märtsiks peaks sotsiaalministeeriumi haldusalas pealinnast välja liikuma veel 140 töökohta. Ehkki kokku on lepitud, missuguseid allasutusi kolimine puudutab, pole veel teada, kuhu kolitakse.

Samas on ka ministeeriume, kus kolimisplaanid on juba päris täpselt paika saadud. Näiteks maaeluministeerium teatas, et nende haldusalas peab kolima 50 inimest. Nende seas 18 Eesti Taimekasvatusinstituudi töötajat, kellel tuleb Tallinnast Jõgevale minna. Raplasse viiakse aga seitse põllumajandusameti ja üheksa Veterinaar- ja Toiduameti töökohta.