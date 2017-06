Saksa ajaleht Die Welt kirjutab, et 18 Euroopa riiki ja Kanada kavatsevad teha NATO-s tööd selle nimel, et järgmise aasta tippkohtumine ei toimuks Türgis, vaid leiaks aset hoopis Belgias.

Ajalehe väitel on näiteks Saksamaa, Prantsusmaa, Holland ja Taani jõuliselt vastu sellele, et NATO tippkohtumine toimuks Türgis, vahendas Politico.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan kutsus 2016. aasta juulis Varssavi tippkohtumisel NATO liidreid 2018. aastal Türki ning tookord olid teised riigijuhid sellega põhimõtteliselt nõus. Ametlikult tuleb aga järgmise aasta tippkohtumise toimumispaik kinnitada käesoleva aasta juunis.

"Me ei taha suurendada Türgi rahvusvahelist mõju ja me üritame vältida muljet, et NATO justkui toetaks Türgi valitsuse siseriiklikku poliitikat," kommenteeris üks kõrge NATO diplomaat Die Weltile.

NATO pressiesindaja Piers Cazalet kinnitas, et Türgi tegi eelmisel nädalal pakkumise, mille kohaselt võiks 2018. aasta tippkohtumine toimuda Türgis, kuid rõhutas siis, et ühtegi otsust pole veel vastu võetud. Cazelet lisas, et kaalumisel on ka Brüssel, pole ükski variant veel teisi välistav.

Euroopa liitlaste ja Türgi suhted on käesoleval aastal üha pingelisemaks muutunud. Näiteks puhkes mitme Euroopa riigi ja Ankara vahel tüli seoses sellega, et Türgi poliitikutel takistati nendes riikides elavate türklaste seas teha Türgi põhiseadusreferendumi eel kampaaniat. Türgi võimud aga ei lasknud hiljuti Saksa rahvasaadikutel külastada Incirliki õhuväebaasi, kus teenivad NATO raames ka Saksa sõdurid. Samuti on Euroopa poliitikud üha rohkem kritiseerimas inimõiguste olukorda Türgis, Ankara on omakorda ähvardanud loobuda Euroopa jaoks olulisest migratsioonileppest.