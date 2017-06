Trump jätab USA saatkonna Iisraelis esialgu Tel Avivi

"Kuigi president Trump allkirjastas Jeruusalemma saatkonna akti alusel loobumisdokumendi ja lükkas edasi USA saatkonna kolimise Tel Avivist Jeruusalemma, ei saa seda pidada mingil moel sammuks, millega president taganeb tugevast toetusest Iisraelile ja USA-Iisraeli liidule," vahendas The Washington Post Valge Maja pressiteadet.

"President Trump tegi selle otsuse, et maksimeerida võimalusi edukateks läbirääkimisteks Iisraeli ja palestiinlaste leppe üle, viies täide tema püha kohustuse kaitsta Ameerika rahvusliku julgeoleku huve. Kuid nagu ta on korduvalt kinnitanud oma kavatsust kolida saatkond Jeruusalemma, siis küsimus ei ole selles, kas see kolimine toimub, vaid millal see toimub," lisas Valge Maja.

Araabia riikide valitsused ja mitmed USA ametnikud on pikalt vaielnud, et saatkonna kolimine võib õhutada vägivalda, kuna see sümboliseerib USA diplomaatilise esinduse kolimist linna, mida peavad enda religioosseks pealinnaks nii juudid kui ka araablased.

Järjestikused USA valitsused on öelnud, et Jeruusalemma staatus tuleks otsustada läbirääkimiste käigus. Iisraeli valitsus toetab saatkonna ümberkolimist. USA presidendid on iga kuue kuu järel allkirjastanud sarnase loobumisdokumendi.