Litgrid: Baltimaadel on sünkroniseerimise ajaks vaja uut elektrijaama

Litgrid leidis neljapäeval avaldatud uuringus, et Balti riikidel ei ole kasvava tarbimise tõttu piisavalt elektritootmisvõimekust, tagamaks elektriga varustatus eriolukordades pärast sünkroniseerimist Lääne-Euroopaga. Seetõttu tuleks ehitada 200-megavatine pumpelektrijaam 2025. aastaks.

Litgridi tegevjuht Daivis Virbickas ütles, et Balti riigid peavad ehitama 200-megavatise elektrijaama 2025. aastaks, kui nad sünkroniseerivad end Euroopaga, et uus toitesüsteem saaks alustada elektritootmist 30 sekundi jooksul.

"Meil on esialgsest reservist puudu 200 megavatti, me peaksime uue elektrijaama ehitama 2025. aastaks. Meil ei ole vaja ainult uut elektrijaama, vaid see peab vastama rangetele võrgueeskirjadele, sest reserv peab olema saadaval 30 sekundi jooksul," ütles Virbickas uuringu esitlemisel.

Tema sõnul oleks kõige parem tagada reserv pumpelektrijaama abil, mille tarvis oleks vaja rajada viies üksus Krounise jaama või Muugale. Lisaks sellele võib aastatel 2028-2035 vaja minna 450 megavatti lisamahtu.

Virbickas ei täpsustanud, kas odavam või parem oleks jaam Leedus või Eestis.

"2028 on pöördehetk kui baastootmine katab nõudluse, kuid defitsiit kasvab iga aastaga. 2028 ja 2035 vahel on meil vaja kombineeritud tsükliga jaama, kuid see sõltub tarbimise kasvu tasemest," ütles Virbickas.

Uuringu viisid läbi Leedu, Läti ja Eesti elektrivõrgu operaatorid Litgrid, AST ja Elering.