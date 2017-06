Video: politsei harjutas eesistumise eel koostööd teiste riigiasutustega

Neljapäeval Tallinnas toimunud Euroopa Liidu riikide välisministeeriumi kantslerite kohtumine andis võimaluse proovile panna nii delegatsioonide eskortimisega seotud võimekuse, julgeolekuküsimused kui ka linna liiklusolukorra tervikuna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Näiteks saabusid õhtuse tipptunni ajal lennujaamast politseieskordi saatel kesklinnas asuvasse Nordic Hotel Forumisse üheaegselt kuus kõrgetasemelist delegatsiooni, kelle sujuvaks eskortimiseks sulges politsei lühiajaliselt ka liikluse.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse vanemkorrakaitseametnik Tõnu Janter kinnitas, et enamik neljapäevasest tegevusest sujus hästi ja ka koostöö teiste ametkondadega oli väga hea.

"Suuri üllatusi ei olnud. Kindlasti natuke avas meie silmad ilmastik, sest tugev tuul liigutas liikluskorraldusvahendeid sinna, kuhu temal oli soov," lisas Janter.

Sarnane testimine toimus ka esmaspäeval, mil Hiltoni hotelli ümbruses oli liikluses suuremad häired. Janter tõdes, et selles piirkonnas paraku väga palju paremini teha ei saa.

"Väikesed muudatused kindlasti tulevad antud objektil, kuid kahjuks see piirkond on selline, et ega seal väga palju paremaks teha ei saa. Aga me anname endast parima, et sujuks ka tavaliiklus," rääkis ta.

Janteri kinnitusel tuleb eesistumisperioodi jooksul Tallinnasse väga palju visiite. Samas kinnitas ta, et tavakodanikud kesklinnas liiklemist vältima ei pea, pigem tuleks varuda rohkem aega, eriti septembris.

"Suvekuudel on puhkusi rohkem ja sõidukeid võib-olla linnas vähem, aga sügiskuud võivad saada natuke kriitiliseks, eriti tipptunnid," ütles ta.

Liikluskaost neljapäevane testpäev kaasa ei toonud.