Piimafarmid avasid piimapäeva puhul kooliõpilastele uksed

28 Eesti paremat piimafarmi avasid rahvusvahelise piimapäeva puhul kooliõpilastele uksed, et nad näeksid, kui palju tuleb vaeva näha selleks, et piim poodi jõuaks.

Jõgevamaa piimatootja Lembit Paal pidi vastama laste arvukatele küsimustele, sest nii mõnigi asi oli neile uudis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma pole kunagi näinud, kuidas lehma lüpstakse. Ja lehmavasikad nii mõnusalt lutsutavad kätt," rääkis Lustivere põhikooli 2. klassi õpilane Mereõie Kalle.

Sama klassi õpilane Renar Saareleht kinnitas, et joob piima tihti. "Et luud tugevad oleks ja et oleks jõudu," põhjendas ta.

Lustivere põhikooli õpetaja Ede Paju leiab, et kuigi elatakse maal, on ka maalaste kokkupuude loomadega jäänud väga harvaks.

"Kui on, siis on kass ja koer, mõnel on võib-olla lammas, aga seda on ka harva. Igapäevast kokkupuudet kindlasti ei ole ja nad ei tea loomadest ja nendega suhtlemisest eriti palju," tõdes Paju.

Lembit Paal usub, et kuigi paljudel inimestel maatööga kokkupuudet enam pole, suhtutakse Eestis põllumehe raskesse töösse, sealhulgas piimatootmisse, valdavalt suure austusega.

"Tänane üritus, ma arvan, on üks võimalus seda austust Eesti toidu vastu kasvatada. Kellest me ikka peaksime alustama kui mitte lastest," märkis ta.

"Näiteks eelmisel nädalal käis siin kaks gruppi huvilisi. Ma ikkagi tajun seda, et huvi on täiesti olemas ja ma ei ole küll märganud, et põllumehesse suhtutakse kuidagi üleolevalt või mittesõbralikult," lisas ta.