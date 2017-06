Merkeli sõnul on Põhja-Korea oht kogu maailmale

Hiina jääb Pariisi kliimaleppele kindlaks, lubas peaminister Li Keqiang lubas Berliinis Merkelile, et Hiina jääb Pariisi kliimaleppele kindlaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ühtlasi kutsus ta ka teisi riike kliimamuutuse pidurdamiseks mõeldud lepet täitma, ehkki USA president Donald Trump on teatanud, et kavatseb sellest taganeda.

Merkel omakorda rõhutas, et Põhja-Korea on ohuks kogu maailmale, kuid eelkõige tuleks seda probleemi lahendada läbirääkimiste teel.

"Me oleme mõlemad veendunud, et Põhja-Korea on ohuks maailmarahule. Oleme nõus sanktsioonide kehtestamisega, kuid meie tahame läbirääkimistega saavutatud lahendusi, millega on kiire. Saksamaa on teatanud, et on valmis taolisest lahendusest osa võtma," rääkis kantsler.