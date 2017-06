2. jalaväebrigaad liitub Taani diviisi õppetsükliga

Taani diviis on väljakujunenud Balti riikide brigaadide väljaõppekeskuseks, millega on juba liitunud 1. jalaväebrigaad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

2. jalaväebrigaadi jaoks tähendab see koostööleping lülitumist rahvusvahelisse väljaõpperuumi.

"Me oleme ka varasemalt olnud väiksemate õppeprogrammide ja õppuste osa, aga nüüd on meil täiskindlus, et seda jätkub aastateks. See oleks meie jaoks oluline ka ressursside poolest, sest lisaks nii-öelda parimale teadmisele toob see sisse hulga ressursse, mida meil endal ei ole. Me saame niimoodi koos arendada Balti riikide ja Taani brigaadide koostööd," selgitas 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo.

"Meil on juba olnud mõni ühine väljaõpe, aga formuleeritud suhted muudavad asjad palju lihtsamaks ning see paneb tulevikuks paika selle, mida eestlastel on vaja teha ja kuidas meie oma plaane teeme. Seega see on hea päev Taani diviisi jaoks," kinnitas Taani diviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen.