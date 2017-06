Kuku populaarne jutusaade "Mehed ei nuta" ajas meediakontsernid tülli

“Mehed ei nuta” saadet tegid praeguseks kõik Ekspress Grupi väljaannetesse jõudnud ajakirjanikud Jaan Martinson, Tarmo Paju ja Peep Pahv. Neist viimane töötas kuni jaanuarini Eesti Meedia kontserni kuuluva Postimehe sporditoimetuse juhina.

“See, et kõik “Mehed ei nuta” saatejuhid töötasid Ekspress Meedias ei olnud meie jaoks segav faktor. Lähtusime üksnes kuulajate huvist ja oli näha, et saatel on oma auditoorium ja nišš. Tagaselja patenteerida Kuku raadio saatenimi, oli väga ebameeldiv üllatus ja ei mahu eetilistesse piiridesse,” ütles Nuutmann.

Eesti Meedia teatas, et kavatseb "kaubamärgi kaaperdamise" anda kohtusse.

“Meediamaastikul on tegemist esmakordse juhtumiga. Kunagi varem pole sellist olukorda olnud ja me ei osanud seda ka oodata. Võrdlusena võiks välja tuua selle, kui Eesti Ekspress hakkaks välja andma nädalalõpulisa Arter,” lisas Nuutmann.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald kinnitas, et Ekspress Meedia koos kolme saate autoriga on "Mehed ei nuta" nime patenteerimise algatanud.

"Need kolm meest on selle idee autorid alates Kalev Meediast ja Kukust," ütles Soonvald ERR-ile. "Kokkuvõttes peaks see nimi kuuluma neile."

Soonvald lisas, et saade läheb teisipäeval Delfis eetrisse, ilmselt podcasti ja striimina.

“Mehed ei nuta” oli Kuku raadio eetris üle kaheksa aasta. Selle aja jooksul on saade eetris olnud üle 400 korra.