Rootsi välisminister: Putin peaks lõpetama meie ähvardamise

Rootsi välisminister Margot Wallström teatas, et Venemaa president Vladimir Putin peaks lõpetama Rootsi ähvardamise.

Rootsi praegune sotsiaaldemokraatide juhitud valitsus on korduvalt teatanud, et riik ei ole NATO-ga liitumas, vahendab Yle.

Putin aga teatas äsja uudisteagentuurile TT, et ta käsitleb Rootsi võimalikku NATO-liikmesust ohuna ning et Venemaal tuleks sellise ohu tekkimisele ka vastata.

"Meie jaoks tähendab see seda, et NATO laieneks meie piiridele isegi Rootsi poolt. Me peaksime kaaluma, mis oleks sellele sobiv vastus," selgitas ta.

Rootsi võimalik NATO-liikmesus kerkis teemana esile, kui Putin kohtus neljapäeval Peterburi majandusfoorumi raames välismaiste ajakirjanikega.

"Me ei muutuks muidugi kohe hüsteeriliseks ja ei annaks korraldus seada meie raketid laskevalmis, kuid me mõtleme sobiva vastuse peale," teatas Putin.

Rootsi välisminister Margot Wallström märkis, et Putin ei peaks sekkuma Stockholmi välis- ja julgeolekupoliitikasse. Tema hinnangul on Putini kommentaaridel negatiivne mõju.

"Me teeme otsused oma julgeolekupoliitika ja -seisukohtade asjus täiesti iseseisvalt. See on teada fakt, ka Venemaal," lausus Rootsi välisminister.

Wallströmi sõnul pole Rootsil siiski kavas Putini jutu peale ametlikult reageerida. "Ei, meie arvates on meil täielik õigus otsustada oma julgeolekupoliitika üle. Nad ei peaks meid ähvardama."

Kuigi Rootsi praegune valitsus pole NATO liikmeks pürgimist toetanud, kerkib teema avalikkuses sageli esile, muuhulgas seetõttu, et paremtsentristlik opositsioon on üha rohkem liitumist toetamas.