Analüütik: Soome kiire majanduskasv on rõõmustav uudis ka Eestile

Soome esimese kvartali majanduskasv oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,7 protsenti, ületades seega ka naaberriigi Rootsi kasvunumbri.

Lauri ütles, et Soome majanduskasvu kiirenemine on täiesti kindlalt üks põhjus, miks ka Eesti majanduskasv nii heaks osutus.

"Esiteks on väga otsene seos sellega, et meil on väga palju ettevõtteid, mis teevad koostööd Soome ettevõtetega. Me teeme allhanget, teeme koostööd, osa ettevõtteid töötab meie jaoks, valdavalt küll meie nende jaoks. See side on väga tugev ja seetõttu kõik, mis toimub Soomes, mõjutab meid väga otseselt," nentis ta.

Lauri lisas, et natuke kaudsemad mõjud tulevad selle kaudu, et kui soomlastel sissetulek kasvab, siis kulutavad nad Eestis käies natuke rohkem ja külastavad Eestit ka sagedamini.

"Kolmas kanal on see, et need Eesti inimesed, kes Soomes töötavad, saavad võib-olla paremini tööd ja palka, ka selle kaudu kindlasti töötab meie jaoks see majanduskasv Soomes. Nii et neid mõjureid on päris palju, mis annavad ka Eestile võimaluse," sõnas analüütik.

Tema sõnul ei seostu Soome majanduskasvuga otseseid suuri ohte, mõju on valdavalt positiivne.

Kogu Euroopas täheldatav hinnatõus, mis majanduse aktiivsusega alati kaasneb, on Eestiski toimunud ja alati ei saa öelda, kustpoolt mõju tuleb, märkis Lauri.

"Aga kui Soomes nüüd kasv pikalt ja tugevalt läheb, tekib kindlasti ahvatlus rohkematel eestlastel Soome tööle minna ja siis on küsimus, milline on meie palgatase, kas inimesed on valmis minema Soome. Tavaliselt inimesed ikkagi eelistavad kodumaal tööd teha, aga kui palgatase läheb väga käest ära, hakatakse ka kaugemale vaatama," tõi ta välja. "Tasapisi võib hakata palgasurve tugevnema Soome poolt".

Hetkel ei ole see analüütiku sõnul veel tuntav ning oleneb protsessidest ja Eesti enda seisust - kuidas on tööd saada ja milline on palgatase.

Üldiselt on aga Soome majanduskasvu kiirenemine rõõmustav uudis, kinnitas Lauri.