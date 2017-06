Politsei leidis Manchesterist arvatavalt rünnakuga seotud auto

Politsei uurib Salman Abedi liikumist enne 22 inimese tapmist USA laulja Ariana Grande kontserdil 22. mail, vahendas Reuters.

Korrakaitsjate teatel leidsid nad Manchesteri kesklinnast arvatavalt juhtunuga seotud valge Nissan Micra ja ümbritsesid piirkonna kordoniga, evakueerisid lähedalasuvaist hooneist inimesed ja palusid inimestel siseruumides püsida.

"Oleme väga huvitatud kõigest, mida inimesed meile selle auto liikumistest ja sellest, kes seal viimasel kuudel on viibinud, oskavad rääkida," sõnas politsei üleminspektor Russ Jackson.

More details on evacuation in Rusholme and discovery of a car believed to be related to the Manchester bombing. pic.twitter.com/KUbYDKqXgx