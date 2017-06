Prantsusmaa keelab parlamendisaadikutele pereliikmete palkamise

Reformi tegi teatavast Emmanuel Macroni valitsusse justiitsministriks nimetatud François Bayrou. Tema sõnul on valitsuse eesmärk taastada inimeste usaldus poliitikutesse, vahendas The Local.

Muuhulgas keelab eelnõu parlamendisaadikutele enda nõunikeks või mõnda muude ametisse pereliikmete palkamise.

Selline samm tehti pärast seda, kui jaanuaris ilmnes, et väidetavalt palkas presidendikandidaat François Fillon oma abikaasa Penelope parlamenti enda nõunikuks, kuigi naine seda tööd tegelikult ei teinud. Selle tõttu algatati Filloni suhtes uurimine.

Samuti teeb Bayrou ettepaneku keelata kümne aasta jooksul asuda valitavatele ametikohtadele tööle inimestel, kes on süüdi mõistetud mistahes kuriteos.

Muudetakse ka parlamendiliikmete finantsasju. Uue korra järgi makstakse parlamendiliikmetele hüvitist vaid esitatud kviitungite alusel. Varem jagati parlamendisaadikutele lihtsalt teatud summa raha nende kulude katmiseks.

"Selle eesmärk pole panna inimesi arvama, et me parandame eelnõuga kõik moraaliga seotud probleemid. Keegi ei usu tegelikult, et eelnõu muudab kõik avalikus elus osalejad vooruslikeks," rääkis Bayrou.

"Institutsioonid ei ole selleks, et muuta inimesed vooruslikeks. Kuid teades, et mitte kõik inimesed pole vooruslikud, siis on need tehtud selleks, et vältida juhtumeid, kus inimlik nõrkus poliitikat reostab," lisas ta.

Prantsuse prokuratuur algatas sel nädalal juurdluse president Emmanuel Macroni valitsuse ministri ja lähima liitlase Richard Ferrandi asjus, seades kahtluse alla uue valitsuse puhta maine. Bresti prokuratuur teatas neljapäeval, et asub territoriaalse sidususe ministriga seotud kahtlustusi uurima.

Ajakirjandusse jõudsid paljastused Ferrandi äritegevuse kohta enne, kui ta 2012. aastal parlamenti valiti. Toona juhtis ta Bretagne'is kindlustuskompaniid. Prokuratuuri avalduse kohaselt uurib politsei, kas on alust kahtlustada Ferrandi kinnisvarakuritegudes, ebaaususes ja kindlustusreeglite rikkumises.