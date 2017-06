Berliin ja Pariis usuvad, et USA on pühendunud NATO 5. artiklile

Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen ja tema uus Prantsuse kolleeg Sylvie Goulard ütlesid neljapäeval, et nad on kindlad, et USA on pühendunud NATO vastastikuse kaitse põhimõttele hoolimata sellest, et president Donald Trump jättis äsja Brüsselis toimunud tippkohtumisel otseselt mainimata Põhja-Atlandi lepingu 5. artikli, kuigi sellist avaldust liitlased temalt ootasid.

Trump kasutas eelmise nädala neljapäeval oma esimest NATO liidrite ees peetud kõnet hoopis selleks, et kritiseerida liitlasi selle eest, et suurem osa liikmesriike pole tõstnud oma kaitsekulutusi kahele protsendile SKP-st ning et liitlased olevat seetõttu Washingtonile "võlgu suure summa raha", vahendas The Local.

Saksa kaitseminister ütles, et ta on "absoluutselt kindel" selles, et Ameerika Ühendriigid - nagu ka teised liikmesriigid - lähtuvad 5. artikli põhimõttest, et rünnak ühe liikme vastu on rünnak kõigi NATO liikmete vastu.

Von der Leyen tuletas ka meelde, et ainus kord, kui seda artiklit kasutati, oli seotud rünnakuga USA vastu ehk seoses 11. septembri terrorirünnakutega.

Prantsuse kaitseminister Goulard märkis Berliinis toimunud ühisel pressikonverentsil, et ta jagab oma Saksa kolleegi hinnangut ja et ta ei kahtle selles, et "Ameerika rahvas ja nende juht jäävad leppele truuks".

Goulard lisas, et "Trumpi kohalolek Brüsselis oli ka märk sellest, et USA presidendi huvi NATO vastu ei ole vähenenud".

Esmaspäeval aga ütles Goulard, et Trumpi etteheited liitlastele peaksid kannustama Euroopa ühist kaitsepoliitikat ning kuna Suurbritannia on Euroopa Liidust lahkumas, peavad eestvedajateks olema just Prantsusmaa ja Saksamaa.

Von der Leyen kinnitas taas kord Saksamaa seisukohta, et NATO Euroopa riikidest liikmed peaksid kaitsekulutusi tõstma nii, nagu nad seda lähiaastate puhul on kokku leppinud.

Saksa kaitseministri sõnul on see Euroopa riikide endi huvides, sest viimastel aastatel on Euroopa saanud tunda, mida tähendab omada lähinaabruses terrorismi ja ebastabiilsust. Von der Leyen lisas, et Saksa valitsuse prioriteediks on kaitsta oma kodanikke.