"Kui ERR-i huvitab sõltumatus, siis peaks nad rohkem muretsema selle pärast, et neid ei käsitletakse kui erilisi või eelisseisuses olevaid. Avalik-õiguslik vs. riigitelevisioon." Nii kirjutas Postimehe ajakirjanik Joosep Värk 25. novembril pärast seda, kui vastselt peaministriks saanud Jüri Ratas sõnas, et avaliku ameti pidajad (viidates Mihhail Stalnuhhinile) ei tohiks end intervjuudest andmisest taandada, eriti kui intervjuud küsib ERR.

"Sain [enda tehtud kriitikale] vastuse Priit Kuuse intervjuust Jüri Ratasega," märkis Värk seminaril. Tema sõnul näitas Kuuse järjekindlus varem kokkuleppimata teemadel küsimusi esitades, et ERRi ei saa mingil juhul käsitleda riigimeediana. Ja seda sõltumatuse suunda peakski ERR hoidma.

Värk lisas, et just viimase poole aasta jooksul on ta näinud üha teravamat ajakirjanduslikku tööd nii ERRi portaalis kui ka mujal uudistesaadetes. Küll aga ei oleks vaja ehk joosta kaasa kõigi uute suundadega meediamaastikul, vaid võtta töösse need, mis on end tõestanud, leidis ta.

"Maksumaksja raha ei ole just tõesti riskiinvesteeringute koht, aga teisest küljest ei pea päris igat senti ka lugema, natuke võib ju ka ebaõnnestuda," nõustus Äripäeva ajakirjanik Mari Mets põhimõttega, et ERR peaks pidevalt jälgima, kas investeeringud ka kasu tagasi toovad. "Pidev matemaatika peab olema."

Videoloos tuleb juttu veel sellest, kas või kui palju peaks ajakirjanikud ja meediamajad omavahel koostööd tegema ning sellest, kuidas on noortel ajakirjanikel tööturule sisenedes end võimalik teostada.