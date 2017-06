Lennuõnnetuses hukkunud Kaczynski kirstust leiti veel kahe inimese jäänused

Lennukatastroof leidis aset Venemaa lääneosas Smolenski lähistel, kui valitsuse lennuk püüdis tihedas udus maanduda. Lennuõnnetuses sai surma 96 inimest, kes olid teel Katõni massimõrva 70. aastapäeva tseremooniale, vahendas BBC.

Nii Vene kui ka Poola uurijad on jõudnud järeldusele, et lennuõnnetuse põhjustas peamiselt piloodi eksimus. Poola Õiguse ja Õigluse Partei (PiS), mille juht on Lech Kaczyński kaksikvend Jarosław Kaczyński, tuli aga 2015. aasta oktoobris võimule ning algatas uue uurimise.

Osad PiS-i liikmed usuvad, et lennuk kukkus alla plahvatuse tagajärjel. Osad väidavad ka, et Vene lennujuhid viisid tahtlikult lennuki meeskonna eksiteele.

Poola alustas eelmisel aastal ohvrite jäänuste väljakaevamist, kuna võimud avastasid väidetavalt vigu Vene kohtuekspertiisi dokumentides.

Kokku on kavas lahti kaevata 83 hauda, siiani on lahti kaevatud 27 lennukis viibinud inimese haua.

Uurijate sõnul on 11 kirstus ohvrite jäänused aetud segamini. Peaprokuröri asetäitja Marek Pasionek ütles, et kahel juhul on jäänused läinud vahetusse, üheksal juhul leiti kirstudest erinevate inimeste jäänuseid.

Pasioneki sõnul sisaldas kindralleitnant Bronisław Kwiatkowski kirst 14 kehaosa, mis kuulusid seitsmele inimesele, kindral Włodzimierz Potasiński kirst sisaldas kuut kehaosa, mis kuulusid neljale teisele inimesele, peapiiskop Mirosław Chodakowski kirstus oli aga tema keha ülemine pool ja kindralmajor Tadeusz Płoski alumine pool. Płoski kirstus oli vaid pool tema surnukehast.

Endise kultuuriministeeriumi ametniku Tomasz Merta lesk Magdalena Merta ütles, et Vene poole tehtud lahkamised näitavad ükskõiksust ja pahatahtlikkust. Ta süüdistas Venemaad, et viimase suhtumine hukkunutesse on räpane.

Üheksa enne 2016. aastat Poolas tehtud lahkamist aga näitasid, et kuue inimese surnukehad olid valesti tuvastatud.