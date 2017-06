Ei möödu ühtki Rein Langiga Kuku raadio "Olukorrast ajakirjanduses" saadet, kus ERR ei saaks kõva kriitika osaliseks. ERRi 10. sünnipäeva puhul palusime Langil oma mõtteid laiendada. Tema sõnul on kõigi rahvusringhäälingu probleemide alus vildakas seadus. Aga on ka programme, mille võiks sulgeda, sest selle infovälja suudaks täita erakanalid paremini - jutt on meelelahutusportaalist.

Poliitiline heitlus takistab ERRi seaduse parandamist

"Kui nõukogu valimine pole läbipaistev, kandub see edasi ka juhatuse valimisele," sõnas Lang. Ta sõnas, et kümmekond aastat tagasi, kui ERRi seadust koostama hakati, vaagis ta tollase justiitsministrina koos tollase kultuuriminstri Raivo Palmaruga selle üle, milline oleks see juhtimise vorm, mis tagaks ERRile kestva toimimise ning oleks ühtlasi läbipaistev ja sõltumatu.

Ta jõudis toona järeldusele, et parim viis oleks see, kui ERRi nõukogu moodustub riigikogu komisjonina, sel juhul ei peaks nõukogu töötasu ka ERRi eelarvest tulema. See mõte ei ole Langi hinnangul oma kehtivusaega ületanud, kuid parteidevahelised maailmavaatelised erinevused ja ERRi rolli mõtestamine on põhjused, miks seda korda ei kehtestatud ega tehta tänagi. "Selleks ei näe ma mingit poliitilist tahet, õhustik on selline, et iga parlamendierakond võitleb oma mõju eest," sõnas ta.

"Ka juhatuse moodustamise kord on minu jaoks halenaljakas. Kogu kemplemine käib selle ümber, kes saab esimeheks," ütles Lang. Ka selle aasta valimistel paistis tema sõnul selgelt läbi see, et nõukogus olevad poliitikud ei vaadanud tulevase juhi ajakirjanduslikke tedmisi ega juhtimisoskust. Määravaks sai Langi hinnangul see, kuidas juht sobib poliitikute vaadetega. Aga ka juhatuse valimine peaks alluma konkursile, lõpetades võimaluse, et juhatuse esimees ise meeskonna moodustab.

"Kui inimesed, kes juhatusse tulevad, on piisavalt meelekindlad ja oma ala spetsialistid, pole katki midagi. Toon ikka näidet, et kui kuskil kultuuriametis on Aivar Mäe, on asi väga hästi hoitud. Nii lihtsalt on, inimeste võimekus on erinev," viitab Lang üksikisiku suurele rollile ja võimalusele.

Teha vähem, aga väga hästi

Olenemata kõvast kriitikast, ei arva Lang, et ERRi peaks kinni panema. "Ma pole kunagi sellist asja väitnud. Ma arvan, et ERR on eestis väga vajalik, arvestades eriti rahvusvahelist olukorda," sõnas ta. Venemaa propagandale vastu hakkamiseks ja inforuumi eest hoolitsemiseks on Langi arvates väga vajalik see, et ilmuks põhjalikke, kontrollitud sisuga ajakirjanduslikku materjali.

Kaaluda tuleks tema hinnangul seda, millises koguses ERR oma piiratud eelarvega programme toodab. "Kuskil on mõistuslik piir," märkis Lang ja selgitas, et pigem tuleks teha ehk vähem, kuid väga korralikult. "Raha ei ole nii palju, et teha kolme täiemahulist teleprogrammi ja viite raadioprogrammi," loetles ta. Niisamuti on Lang arvamusel, et meelelahutusportaalil Menul ei peaks ERRi sisu seas kohta olema, sest meelelahutusliku sisu turu täidab ära erameedia.

Aga lugejatele läheb Menu ju korda - kuidas sellesse siis suhtuda? „Ma toon siia siis sellise paralleeli: on ka väga suur osa lihtsamaid ameteid pidavaid mehi, kellele meeldiks pornofilme kella kahe ja kolme vahel öösel vaadata. Kas see peaks tähendama seda, et ERR peaks neid näitama?“