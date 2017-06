Barnier' sõnul on Eesti eesistumisel Brexiti kõnelustes võtmeroll

Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier külastas reedel Tallinna ja tõi välja, et Eesti eesistumisel on Brexiti kõnelustes tähtis roll.

"Mis puutub Brexiti läbirääkimistesse, siis Eesti eesistumisel on selles võtmeroll. Läbirääkimised algavad samal ajal kui eesistumine, juuni lõpus ja juuli alguses. Selle kuue kuu jooksul toimuvad paljud läbirääkimised Suurbritanniaga. Sellepärast ma tulingi Tallinna, et kohtuda peaministri, parlamendi ja selle kahe komisjoniga, kuid ka äri- ja majanduskogukonnaga," rääkis Barnier "Aktuaalsele kaamerale".

Järgmisel nädalal toimuvatelt Suurbritannia parlamendivalimistelt ootab Barnier eelkõige stabiilsemat valitsust.

"Paljud inimesed on mures, huvitatud ja seotud nende läbirääkimistega paljudes riikides ja me peame alustama debatti. Üks on mulle selge - pärast valimisi on Suurbritannias palju stabiilsem valitsus viieks aastaks ja läbirääkimistel on see oluline," sõnas ta.