Eesti Raudtee ja tammi omanik tahavad raudtee pikenemist Haapsalu või Rohukülani

Nii Eesti Raudtee kui ka Haapsalu raudteetammi omanikfirma Lääne Raudtee ühine huvi on, et järgmise aasta riigieelarvest kaheksa miljonit eurot saav Riisipere-Turba raudteelõik pikeneks lõpuks ikkagi Haapsaluni või ka Rohukülani.

Eesti Raudtee esindajad ootasid huviga kohtumist Lääne Raudtee inimestega, et saada põhjalikum ülevaade senistest ettevalmistustöödest Haapsalu raudtee ehitamisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haapsalu ettevõtjate Koit Uusi ja Veiko Tišleri asutatud AS Lääne Raudtee loodigi mõni aasta tagasi selleks, et lõppeesmärgina taastada rongiliiklus Tallinnast vähemalt Haapsaluni.

Koit Uus tunnustab valitsuse otsust eraldada järgmise aasta eelarvest Riisipere-Turba raudteelõigu taastamiseks kaheksa miljonit eurot. Reedesel kohtumisel tegigi Lääne Raudtee Koit Uusi sõnul omapoolsed ettepanekud, kuidas seda raha paremini kasutada.

"Selle asemel, et see kaheksast miljonist ehitada Turbani ära ja siis olla paari aasta pärast uue olukorra ees, et hakata nullist pihta Haapsaluni sikutama, oleks parem sellele kaheksale laenata raha juurde ja ehitada kohe Haapsaluni, kaasata sinna vajadusel pangad, vajadusel rohkem eraraha. Me oleme ka nõus rohkem investeerima kui vaja on, aga et see ei jääks poolikuks," rääkis Uus.

Haapsalu raudteetammi omanikuna on Lääne Raudtee valmis tegema mistahes koostööd Eesti Raudteega.

"Me tegime ettepaneku hakata seda koos tegema, et tõsta see teema eraldi firmasse, kas siis puhtalt Eesti Raudteena või meiega koos. /.../ Eesti Raudteel on nii palju muresid seoses transiidi kadumisega, et see Haapsalu seltskond ei pääse pildile," rääkis Uus.

Tema sõnul on raudteetammi müümise osas kõik variandid võimalikud ning kui antakse kinnitus, et raudtee Haapsaluni ehitatakse, võidakse see ka maha müüa.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa kinnitas, et ka riigi huvi on, et Eesti Raudtee tegeleks juba ka suurema projektiga ehk Turbast edasi Haapsalu poole liikumisega.

"Kui valitsus on andnud rohelise tule esimesele etapile, siis meie anname sinna juurde, et kuidas oleks kogu projekti hinnastamine ja ajakava," ütles ta.

Kindel on praegu kaheksa miljonit järgmisel aastal, millest piisab Riispere-Turba lõigu ehitamiseks.

Lääne maavanema Neeme Suure sõnul peab raudteelõigu ehitamisel nägema juba täna suurt pilti.

"Kui ikkagi on olemas üldine suunitlus ja teadmine, et taastamisele kuulub Haapsalu raudtee kuni Rohukülani, siis me peame olema selles veendunud, et need tööd, mida tehakse Turba lõigul, on ettevalmistavad tööd järgmisteks, et need ei ole uue tupiku ehitamine, vaid on ettevalmistavad tööd," rääkis Suur.

Reedene Eesti Raudtee ja Lääne Raudtee esindajate kohtumine oli esimene mitmest.