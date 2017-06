Klandorf: keegi püüab olukorda prügimajanduses eskaleerida

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi hinnangul on kaks reedel aset leidnud juhtumit, kus linnavalitsuse hoone ette toodi kotte prügiga, seotud kellegi huviga eskaleerida olukorda linna prügimajanduses.

"Miks me pidime teadma, mis kottides sees on? Kui salaja poetatakse kott maha, siis seal sees võib olla mida iganes. Inimesi on ju igasuguseid," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf BNS-ile, selgitades, miks mupo kutsus Nõmme piirkonnas prügiveoga tekkinud probleemide vastu protestijate poolt linnavalitsuse hoone ette kotte kontrollima demineerijad.

Klandorfi sõnul toodi reedel linnavalitsuse ette prügikotte kahel korral. Esimesel korral viidi prügikotid hoone eest ära politsei sekkumiseta. Teisel korral kutsus mupo Tallinnas Vabaduse väljakul linnavalituse hoone ette toodud kahte musta prügikotti kontrollima demineerijad.

Klandorf ütles, et tema andmetel on üks meestest, kes reede hommikul prügikotid linnavalitsuse ette tõi, viibinud Eestis neli aastat vanglas ning lisaks on teda Soomes kriminaalkorras karistatud tulirelva ebaseadusliku käitlemise ning inimeste väärkohtlemise pärast. "Ma küsin: kaua ajakirjandus heroiseerib sellist inimest? Inimest, kes kannab natsisümboolikat ja ignoreerib ühiselu reegleid?" küsis Klandorf.

"Minu andmetel on see isik, kes õhutuse aktsiooni ette võttis, endine politseinik," sõnas Klandorf. "Ma arvan, et sellisel juhul tuleb sarnast juhtumit võtta täie tõsidusega," ütles ta.

"Tahaks väga politseid kiita. Ühiste jõududega õnnestus meil lahendada mitu probleemi," sõnas abilinnapea.

Klandorfi sõnul on linnavalitsus ette võtnud samme, et olukord prügimajanduses lahendada, kuid keegi püüab olukorda eskaleerida.

"Prügimajanduses kisub asi inetuks," sõnas Klandorf ning soovitas asjaosalistel hoog maha võtta.

Päästeamet teatas Twitteri vahendusel, et demineerijad, päästjad, politsei ja kiirabi said reedel kell 16.06 teate, et Tallinna linnavalitsuse ette toodi kaks musta prügikotti. Demineerijad purustasid kotid ning tegid kindlaks, et kottides oli prügi.

Põhja prefektuuri pressiesindaja ütles BNS-ile, et politsei algatas prügikotid linnavalitsuse ette toonud 43-aastase mehe suhtes väärteomenetluse avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel.