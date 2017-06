Tillerson: USA jätkab heitmekoguste kärpimist

Tillerson kiitles, et Ühendriigid on saavutanud maakera soojenemist põhjustava süsinikuheitme kärpimises juba suurepäraseid tulemusi.

Välisminister andis aga mõista, et tema arvates on USA ülemaailmne liidripositsioon Pariisi leppe hülgamise otsusega kannatada saanud.

Mõnedel andmetel oli Tillerson üks neist, kes soovitas president Donald Trumpil leppest mitte lahkuda, sest see annaks hoobi USA mõjukusele maailmas.

Kui see ka nii oli, ei näidanud naftafirma Exxon Mobil endine tegevjuht pettumust välja, vaid ütles: "See oli poliitiline otsus."

"Minu arvates peaksid kõik mõistma, et Ühendriikidel on oma kasvuhoonegaaside emissiooni piiramises suurepärased tulemused. See on asi, mille üle me võime uhked olla, ja seda tehti ilma Pariisi leppeta."

Tillerson väljendas usku, et USA jätkab ka edaspidi pingutusi heitmekoguste vähendamiseks.

Tusk: EL ja Hiina süvendavad koostööd kliima vallas

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles reedel, et Euroopa Liit ja Hiina süvendavad koostööd võitluseks kliimamuutusega, kuna USA president Donald Trump tegi suure vea ja viis Ühendriigid Pariisi leppest välja.

Plaanitust kolm tundi kauem kestnud kõneluste järel, ütles Tusk, et tegemist on seni kõige lootustandvama Euroopa Liidu-Hiina tippkohtumisega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me süvendame nüüd koostööd Hiinaga kliimamuutuse vallas," ütles Tusk pärast EL-i ja Hiina tippkohtumist Brüsselis ajakirjanikele.

"Me oleme veendunud, et Ühendriikide otsus lahkuda Pariisi leppest on suur viga."

USA presidendi otsus hüljata kliimakokkulepe võib Hiina tähtsust globaalsel areenil oluliselt tõsta.

Hiina peaministri Li Keqiangi sõnul on rahvusvahelisel areenil toimunud muutuste järel oluline, et Hiina ja Euroopa Liidu suhted oleksid senisest stabiilsemad.

Juncker: Pariisi kliimaleppest ei tohi taganeda

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles reedel, et Pariisi kliimaleppest ei tohi taganeda.

"Taganemist Pariisi leppest ei tohi olla," sõnas Juncker EL-i ning Hiina kaubandus- ja kliimakõneluste algul Brüsselis, kus viibis ka Hiina peaminister Li Keqiang.

Hiina välisministeeriumi kõneisik Hua Chunying kinnitas varem reedel, et Peking jääb kliimaleppele kindlaks.

Putin: ärge mõistke Trumpi veel hukka

Vene president Vladimir Putin ütles, et Trumpi ei maksa tema Pariisi kliimaleppest taganemsise pärast hukka mõista.

"Ma ei hakkaks praegu president Trumpi üle kohut mõistma, sest otsuse kliimaleppega ühineda langetas USA president Barack Obama. Võib-olla ametisolev president leiab, et see ei ole lõpuni läbi mõeldud. Võib-olla arvab, et selleks ei ole piisavalt vastavat ressurssi," ütles Putin.

Mis puudutab Venemaad, siis see ei ole Pariisi lepet esialgu ratifitseerinud, sest tahab ära oodata, kuni lepitakse kokku ressurside jaotamise põhimõtted ja muud tehnilised asjad.

Putin ütles, et Trumpi avaldus Pariisi kliimalepete kohta jätab Washingtonile võimaluse jätkata võitlust üleilmse soojenemisega.

"Nii palju, kui mina tean - ma, tõsi, ei ole Trumpi avalduse teksti lugenud - ütles ta, et tahaks need lepingud üle vaadata või allkirjastada mingi uus. Ta ei keeldu ju selle küsimusega tegelemisest," ütles Putin reedel Peterburi majandusfoorumil.

Vene president avaldas arvamust, et ühiseks kliimamuutustega võitluseks USA-ga tuleb luua tingimused. "Mulle tundub, et ei maksa praegu selle pärast kära teha, vaid luua ühiseks võitluseks tingimused," lisas Putin.

Vene president selgitas, et maailmakogukonnal on aega, et jõuda üleilmse soojenemise osas kokkuleppele.

"Pariisi kliimalepe ei ole ju veel isegi jõustunud. See peab jõustuma 2021. Nii et meil on aega, ja kui me teeme konstruktiivset tööd, saame milleski kokku leppida," ütles Putin, lisades inglise keeles "Don't worry be happy".

Pomerants nimetas USA kliimaleppest taganemist kahetsusväärseks

Keskkonnaminister ning Isamaa ja Res Publica Liidu poliitik Marko Pomerants taunis Trumpi taganemist Pariisi kliimakokkuleppest, nimetades seda kahetsusväärseks.

"Kahtlemata on USA väljaastumine Pariisi kokkuleppest kahetsusväärne - USA on siiski suuruselt teine saastaja maailmas," ütles Pomerants reedel BNS-ile.

Ta lisas, et see uudis aga ei muuda ei Eesti, Euroopa Liidu ega ka ülejäänud maailma riikide kindlameelsust ja suunda.

"USA taganemine tähendab, et oleme ilma väga tugevast Pariisi kokkuleppe toetajast ja partnerist ning kokkuleppe peaeesmärki - piirata temperatuuritõusu alla kahe kraadi - saab olema palju raskem saavutada."

EL on Pomerantsi sõnul andnud väga tugeva sõnumi Pariisi kokkuleppe toetamiseks, kinnitades, et on valmis võtma globaalse liidri rolli kliimamuutuste küsimuses.

"Kuigi Trump pakkus välja, et on nõus leppe tingimuste üle läbi rääkima või ühinema täiesti uue leppega, on selline sündmuste käik üsna ebatõenäoline. Kokkuleppe sõlmimiseks nägid riigid aastaid vaeva ning juba on mitmed riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia, välja öelnud, et kokkulepet ei hakata uuesti läbi rääkima. Sama kinnitab ka ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaat," sõnas Pomerants.

ÜRO juht: võitlus kliimamuutuse vastu on peatumatu

Võitlus kliimamuutuse vastu on peatumatu ja riigid peaksid Pariisi leppest kinni pidama, ütles ÜRO peasekretär António Guterres.

"Kliimamuutus on vaieldamatu ja see on üks suuremaid ohte meie praegusele maailmale, meie planeedi tulevikule," ütles Guterres Peterburi konverentsil ajakirjanikele.

"Teisalt on kliimasammud peatumatud ja ma kutsun valitsusi üle maailma sel kursil püsima, jätkama meie kõigi hüvanguks Pariisi leppe täitmist," lisas ta.

ÜRO juht väljendas kindlat veendumust, et USA osariigid, linnad, ärikogukonnad ja kodanikuühiskond panustavad jätkuvalt rohelisse majandusse.

Merkel lubas varasemast otsustavamaid samme kliimaküsimuses

Saksa kantsler Angela Merkel lubas reedel varasemast otsustavamaid samme kliima kaitsmiseks.

"Meie Saksamaal, Euroopas ja maailmas ühineme, et astuda otsustavamaid samme kui varem, tulemaks toime ja ületamaks edukalt suured inimkonna väljakutsed nagu kliimamuutus," ütles ta.

Merkel mõistis hukka USA taganemise kliimaleppest.

Merkeli kinnitusel täidab Saksamaa oma leppes sätestatud kohustused, iseäranis kõige vaesemate ja haavatavamate riikide kliimaabi rahastamise.

Merkel kiitis kliimakaitseks loodud eraalgatusi üle terve maailma ja lubas edusamme järgmistel ÜRO kliimakõnelustel Lääne-Saksamaal Bonnis.

Leedul on kahju USA Pariisi kliimaleppest taganemise pärast

Leedu kõrged ametnikud väljendasid reedel kahjutunnet seoses USA otsusega lahkuda Pariisi kliimaleppest.

"Meil on USA otsuse pärast kahju, kuid usume, et leitakse viis USA edaspidiseks osalemiseks aruteludes kliimamuutuste tagajärgede üle majandusele ja elanikkonnale," ütles Leedu välisminister Linas Linkevičius.

Leedu ratifitseeris Pariisi leppe eelmisel aastal.

Keskkonnaministri asetäitja Martynas Narbutas leidis, et USA lahkumine leppest on teiste riikide jaoks põhjus koonduda ja tõestada selle kasulikkust.

Narbutase sõnul mõistab enamik maailme juhte, et Pariisi kliimalepe ei ole üksi kliima stabiilsuse tagamise küsimus, vaid kliimamuutused seonduvad ressursside tagamisega, kahjuga linnataristule ja põllumajandusele ning migratsiooni suurenemisega.

Minister: India jääb Pariisi kliimaleppele truuks

India keskkonnaminister ütles reedel, et riik jääb Pariisi kliimaleppele kindlaks teiste riikide positsioonist sõltumata.

"Mis puutub Pariisi leppesse, siis meie valitsus täidab oma kohustust sõltumata sellest, missugusel seisukohal on teised riigid mujal maailmas," ütles minister Harsh Vardhan.

President Donald Trump teatas neljapäeval, et USA taandub Pariisi kliimaleppest ja soovib alustada läbirääkimisi parema kokkuleppe üle.

Ligikaudu 200 maailma riiki, teiste hulgas Ühendriigid eesotsas eelmise presidendi Barack Obamaga nõustusid 2015. aastal Pariisi leppes kliimamuutuse pidurdamiseks vabatahtlikult kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist vähendama.