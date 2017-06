Putin kutsus lõpetama jutte Venemaa sekkumisest USA valimistesse

"See on kasutu ja kahjulik jutt," ütles Putin Peterburi majandusfoorumil, "see on ohtlik, see kahjustab rahvusvahelisi suhteid ning maailma majandust ja julgeolekut ja võitlust terrorismiga".

"See on Ühendriikide siseriikliku poliitilise nääkluse rahvusvahelisele areenile toomine," lisas ta.

Putini sõnul meenutavad Moskvale esitatud süüdistused talle antisemitismi. "Ka juute süüdistati kõiges."

Vene president lükkas tagasi ka väited, et Kreml olevat sõlminud Trumpi kampaaniameeskonnaga mitu salalepet.