IAEA: Iraan peab tuumaleppest kinni

Trump on lubanud loobuda lepingust, mida nimetab katastroofiliseks, ja on kehtestanud Iraanile uued sanktsioonid. Ta on kutsunud üles Iraani isoleerima ja demonstreerinud jõuliselt toetust Teherani põlisvaenlasele Saudi Araabiale.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) värskest raportist ilmneb, et Iraani tuumategevus on sedavõrd kärbitud, et selle käivitamine tuumarelva valmistamiseks oleks märksa raskem kui enne leppe jõustumist.

Iraani madalrikastatud uraani kogus jääb alla kokkulepitud 300 kilogrammi piiri. Madalrikastatud uraani kasutatakse rahumeelsel otstarbel, pommi tarvis tuleb seda edasi töödelda.

Kvartaliraportis öeldakse ka, et Iraan ei ole astunud samme Araki reaktori ehitamiseks, mis annaks talle relvas kasutatava plutooniumi, ega rikastanud uraani üle lubatud puhtusastme.

Reaktorite jahutamiseks kasutatavat rasket vett on Iraanil 128,2 tonni. Leppega lubatud piirmäär on 130 tonni.

Iraani kokkulepe ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete USA, Venemaa, Hiina, Prantsusmaa ja Suurbritannia ning Saksamaaga allkirjastati aastaid väldanud läbirääkimiste tulemusena 2015. aasta juulis. Lepe jõustus 2016. aasta jaanuaris ja sellest lähtuvalt tühistati Iraanile kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid.