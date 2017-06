Opositsiooni hinnangul pole koalitsioon leidnud usutavaid katteallikaid

Neljapäeva õhtul otsustas koalitsioon, et kavandatavat panditulumaksu ei tule, pakendiaktsiisi ei kehtestata ning abikaasade ühideklaratsioon taastatakse. Tööandjate Keskliidu juhi Toomas Tamsari hinnangul on see sammuke paremuse poole, kuid opositsioon on kriitiline ja arvab, et koalitsioon ei ole leidnud ärajäävate maksude katmiseks usutavaid katteallikaid.

Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) oli läbirääkimisteks esitanud neli ettepanekut, millest magustatud jookide maksu ärajätmises kokkuleppele ei saadud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

IRL-i fraktsiooni esimees Priit Sibul üles, et koalitsioonierakonnad ei suutnud leida selleks sobivaid katteallikaid. Sibul ütles, et maksupaketi muutmisel lähtuti ettevõtjate huvidest.

"Maksumuudatustes, mis puudutasid ettevõtete sisendite maksustamist, mis puudutab konkreetselt pakendiaktsiisi, siis selles osas me jõudsime kokkuleppele, et seda me ei rakenda," kinnitas Sibul.

Ettevõtlusorganisatsioonid saatsid kolmapäeval riigikogu erakondadele ühise pöördumise, milles rõhutasid, et maksutõusud toovad kaasa negatiivsed tagajärjed ettevõtlussektorile.

Tööandjate Keskliidu juht Toomas Tamsar ütles, et koalitsioon on astunud nüüd sammu paremuse suunas. "Praegu pandi kahele maksule pidurit, aga kuidas neid lahendusi edasi otsitakse, seda me veel väga hästi ei tea," tõdes ta.

Sibula sõnul on IRL-i jaoks tähtis ka abikaasade ühisdeklareerimise õiguse taastamine.

Reformierakondlasest riigikogu rahanduskomisjoni liikme Aivar Sõerdi hinnangul aga ühisdeklareerimise õigust täielikult siiski ei taastata.

"Ühisdeklaratsiooni mõte ja sisu on väga lihtne - abikaasade tulud ja tuludest mahaarvamised liidetakse. Seda ju ei ole. Laiendatakse kulude mahaarvamist mingil määral - 180 euro ulatuses saab jagada. Näiteks eluasemelaenude intresside mahaarvamise piirmäärad - sellest pole üldse juttu. Ühises tuludeklaratsioonis ju piirmäärad ka liidetakse," selgitas Sõerd.

Ta on kriitiline ka ärajäänud maksude asemele leitud rahaliste katteallikate suhtes. Tema hinnangul kaetakse näiteks iga aasta laekuma pidavat maksutulu ühekordsete katteallikatega: ühe katteallikana on nimetatud looduskaitsealuste maade ostmise mahu tõstmata jätmist.

"Kogu see katteallikate pakett on lihtsalt üks suur õhumull," märkis Sõerd.

Küsitavused katteallikates võivad Sõerdi hinnangul tähendada ka riigieelarve puudujäägi suurenemist. Sõerdi sõnul pole opositsioon arvutusi veel näinud.