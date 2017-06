Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (9)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

EUROOPA LIIT

Bloomberg: töötuse määr on Poolas juba nii madal, et on põhjust muret tunda.

New York Times kirjutab Tšehhi, Slovakkia ja Ungari näitel Venemaa mõjutustegevusest.

EUobserver: NATO vajab Euroopalt kaht protsenti SKP-st.

The Local: Itaalias on üha täenäolisem, et valimised toimuvad arvatust varem.

Macroni ja Putini esimesest kohtumisest kirjutavad Politico ja Daily Beast.

"Nädala videoks" aga võib pidada seda, kuidas Macron Putini kõrval seistes Vene propagandakanaleid hurjutas.

Sellega seoses on Politico teinud ka nimekirja "macho-hetkedest". Eelnevale võib lisada ka ilmselt Macroni avalduse pärast seda, kui Trump teatas pariisi kliimaleppest taandumisest.

Reuters analüüsib Merkeli Trumpi-vastaseks peetud sõnavõtu tagamaid. Politico samal teemal.

Euractiv: Tsipras lubas teha enneolematu sammu ehk kanda lipsu, kui Kreeka võlaleevenduse kõnelused õnnestuma peaksid.

Yle, EUobserver ja The Local: Põhjamaade valitsusjuhid kohtusid lõppeval nädalal taas ning kõige rohkem pälvis paraku tähelepanu üheskoos tehtud foto.

Quartz: kuidas Macron üritab Prantsuse poliitikat "moraalsemaks" muuta.

Politico laupäeval toimuvatest Malta valimistest.

Politico kurdab, et ebakorrektsete arvamusavalduste poolest tuntud eurovolinik Oettinger on uuel ametikohal lausa igavaks muutunud.

Spectator aga käis uudistamas Macroni kodulinnas.

Defense One: Poola valmistub pikaaegseks konfliktiks Venemaaga.

Euractiv: kas NATO-st saab atlandiülene Frontex?

SUURBRITANNIA

Guardian kirjutab sellest, kuivõrd detailseks kujuneb kogu Brexiti protsess.

Politico: kaheksa viisi, kuidas Jeremy Corbyn on võitmas.

Guardian: kuus küsimust, millele Farage ei taha vastata.

Guardian: Londoni politsei ei nõua detektiiviks kandideerijatelt enam varasemat karjääri politseis.

Bloombergilt ülevaade, kuidas tõlgendada viimase aja arvamusküsitlusi, mis näitavad tooride toetuse järjekindlat kukkumist.

Spectator: luureametnikel peab kogu aeg vedama, terroristidest džihaadivõitlejatel piisab ühest õnnestumisest.

Spectator: kas peenised põhjustavad kliimasoojenemist?

Bloomberg: Brexiti-apokalüpsist ei paista kuskilt.

USA

Atlantic: Putin võib nüüd testida Trumpi ja saavutada midagi, mida järgmine USA president ei saa enam tagasi pöörata.

Wall Street Journal: Venemaa panustab sellele, et USA ametnikest saavad Kremli tahtmatud kaasosalised.

Mother Jones: Trump juba on - täiesti avalikult - Venemaa huvide teenimisele kaasa aidanud.

Atlantic: Newt Gingrich kui trumpismi defineerija.

Politico: Valge Maja andis mõista, et Trump norib Euroopa liitlaste kallal, sest ta hoolib neist.

Politico: kuidas NATO rahastamine tegelikult käib.

Yahoo News: kuidas Trumpi meeskond väidetatavalt alguses Vene sanktsioone leevendada üritas.

McMasteri ja Cohni arvamusartikkel Wall Street Journalis: America First ei tähenda America Alone.

Washington Post: Trumpi-vastasest parempoolsusest on saamas iseseisev poliitiline jõud.

Observeris kirjutab John Schindler, kuidas NSA on asunud KremlinGate'i andmeid jahtima

Daily Beast: poliitilised müüdid, mis levivad Washingtonis 2018. aasta valimiste eel.

Washington Post: viis teemat, mida jälgida siis, kui FBI eksjuht senati ees tunnistusi annab.

Washington Post: Robert Muellerit ootav töö meenutab 19. sajandi Prantsuse matemaatiku oma.

Politico: esindajatekoja luurekomitees on taas tüli vabariiklaste ja demokraatide vahel.

McClatchy: Woolsey sõnul tahtis erukindral Flynn luurekogukonda oma isikliku kontrolli alla saada.

Bloomberg: kuidas Trumpi liitlasi kohtuta süüdi mõistetakse.

Politico: viis põhjust, miks Kremlingate ei ole veel Watergate.

Wall Street Journal: miks Pariisi kliimalepe on arvatust vähem oluline.

New York Times: Pariisi kliimaleppest loobumisega peab Trump silmas oma peamist valijaskonda.

Politico: miks Trump tegelikult Pariisi kliimaleppest taandus.

Washington Post: USA sõdur, kes oli varem käinud Donbassi võitlejate poolel sõdimas, saadeti erru.

Atlantic: kõigepealt sai temast ameeriklane, seejärel aga liitus ta ISIS-ega.

Timeline: FBI-s töötas 15 aastat Vene spioon ja isegi tema hoiatas valimistesse sekkumise eest.

Washington Post: Charles Krauthammer küsib, kas ameeriklased on valmis Eesti eest surema.

Strategic Depth: Balti heaolu ebamugav sõnum.

VENEMAA JA TEMA NAABRID

Window on Eurasia: kuidas Putini rahvuskaartlasi vaimselt ette valmistatakse.

Window on Eurasia ja Medium: kuidas Kreml üritab Ukraina ajalugu ärastada.

Huffington Post: kuidas Vene kaubanduskett geisid diskrimineerima hakkas.

Globe and Mail: Vene dissident Kara-Murza üleskutse lääneriikidele.

Politico: kuidas USA võimud Venemaa luuretegevusele vastamisega hiljaks jäid.

Window on Eurasia: paljud venemaalased majanduskriisi lõppu ei näe.

Moscow Times teeb ülevaate Vene propagandakanali RT telgitagustest.

Newsweek: on aeg mõista, et Putin on Ameerika vastu sõda pidamas.

Atlantic Council: kuidas Ukrainal õnnestus Venemaad gaasivaidluses võita.

Window on Eurasia: Valgevene opositsiooni trööstitust tulevikust.

Pühapäeval on NBC eetris Megyn Kelly intervjuu Vladimir Putiniga. Washington Posti hinnang seni nähtud osale.

MUU MAAILM

Atlantic Council: tagasi valitud Iraani presidendi uued välispoliitilised väljakutsed.

Guardian: Zimbabwe 93-aastane president alustas järgmise aasta valimiste eel suurt kõneturneed.