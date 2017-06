Liive kliimaleppest: muutused toimuvad vaatamata poliitikale

Liive usub, et USA lahkumisega Pariisi lepe ei kao, kuna paljud suurriigid on juba kinnitanud, et nemad kindlasti jätkavad selle leppega. Tema hinnangul on Pariisi leppel visiooniloov tähendus.

Liive hinnangul määrab üha rohkem maailmas toimuvat see, mida teevad edumeelsed firmad ja millised on inimeste eelistused.

"Ja kui vaatame ka USA edumeelsete firmade reaktsioone, siis tegelikult nemad pole sellest plaanist loobunud. Nii et võib öelda isegi nii, et tänapäeval muutused maailmas toimuvad mitte tänu poliitikale, vaid vaatamata sellele," ütles ta.

Teiste hulgas on kinnitanud Hiina, et tema jätkab Pariisi leppega. Liive sõnul on Hiina kõige suurem saastaja ning Hiina jaoks on taastuvenergia arendamine paljuski ka õhukvaliteedi küsimus.

"Hiina linnad on täidetud väga tihti suduga, hiinlaste elujärg paraneb ja nad pole sellega rahul. Kuid väga oluline on ka see, mis taastuvenergia arengut soodustab - see on tehnoloogia kiire areng ja hindade langemine. See kindlasti mõjutab rohkem taastuvenergia arengut juba täna, kui üksikute poliitikute avaldused," lisas ta.

Vastates küsimusele Eesti rollist saaste vähendamisel, arvas Liive, et siin on võimalus taastuvenergia kasutuse laiendamiseks.

"Eesti tee on ikkagi see, et paneme põlevkivi sisse rohkem biomassi, metsa meil on. Meil on jätkuvalt ka tuult, me saame tuulikutega minna merele. Ja ma usun ka seda, et tulevikus lamedad katused - on need siis eramajad või suured paneelmajad - saavad kaetud päikesepaneelidega," vastas ta.