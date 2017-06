Parempoolsed loodavad Riias võimupööret

Laupäeval toimuvate Läti kohalike valimiste peaküsimus on, kas Riia praegused juhid saavad jälle valijate ülekaalu või täitub parempoolsete parteide soov linnavõim välja vahetada. Üks ideedest, millele kaheksa aastat pealinna juhtinud poliitikud uut mandaati küsivad, on ulatuslik vanade kortermajade remondiprogramm.

Kaheksa aastat Riiat valitsenud Koosmeele ja Au Teenida Riiat! ning linnapea Nils Ušakovsi ja tema asetäitja Andris Ameriksi tandem on viimasel ajal populaarsust kaotanud. Arvamusküsitluste kohaselt on senisest ülekaalust linnaduumas alles 43 protsenti. Rahva taasusaldust taotletakse ühise nimekirjaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Munitsipaalapteegid on üks meie uus sotsiaalprogramm. Plaanime elamurajoonides suurendada tasuta parkimiskohtade hulka ja remontida tänavaid. Kõike senitehtut soovime sotsiaalprogrammides edasi arendada," rääkis Ušakovs.

Olulisimaks uueks lubaduseks peavad Riia praegused juhid vanade kortermajade remondi toetamist. Abi, mida tegelikult vajaks kogu riik.

"Kui elanikud ühinevad, siis igale nende enda remondifondi makstud eurole lisab omavalitsus teise euro juurde. Sel moel me kaasrahastame poole võrra majade remonti. See on nelja aasta programm," selgitas Ameriks.

Vastaspool, kes praegust linnavõimu kukutada püüab, on küll lubanud koostööd, kuid valimistele on mindud oma nimekirja ja oma linnapeakandidaadiga, kellest paljud on rahvale tundmatud ja ei pruugi ületada valimiskünnist.

Siiski on üha tõusmas Regioonide Ühenduse ja Läti Arengu Heaks reiting, kelle linnapeakandidaat peab võimuvahetust tõenäoliseks.

"Loomulikult ja 4.juunil te seda näete," kinnitas linnapeakandidaat, Regioonide Ühenduse liige Martinš Bondars.

Praeguse linnavõimuga ühist koalitsiooni ei soovi parempoolsed parteid luua, sest Koosmeelel on koostöölepe Vladimir Putini parteiga Ühtne Venemaa.

Reedel lõppes Lätis kolmepäevane eelhääletusaeg. Kogu riigis on oma otsuse teinud ligi 12, Riias aga üle 15 protsendi valijaist.