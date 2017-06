Niinistö: Venemaa ei ründa Eestit

Niinistö sõnul tooks selline olukord kaasa vastasseisu NATO ja Venemaa vahel ning seetõttu sellist olukorda ei tule.

"Sõja korral Balti riikides või Eestis, oleks seal NATO osalus. Kui Venemaa ja NATO on vastamisi, siis ma ei usu, et kehtiksid sellised härrasmeeste kokkulepped, et sõdime ainult Balti riikides või Eestis. See tähendaks väga laiaulatuslikku sõjategevust. Ma ei usu piiratud jõu näitamisse suurriikide vastasseisu puhul," rääkis Niinistö.

"Õigem küsimus oleks, kas Soome aitab NATO-l Eestit aidata," formuleeris Niinistö ümber küsimuse, kas Soome aitaks sõja korral Eestit.

Niinistö rõhutas, et kogu see jutt on teoreetiline ja et ta ei usu, et asi kunagi nii kaugele jõuab.

Viimastel nädalatel on Soomes arutletud selle üle, kas riik tuleks Eestile sõjalise konflikti korral appi.