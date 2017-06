Jüri Mõis: Eestis on selge majandusbuum

Ettevõtja Jüri Mõis ütles, et Eesti majandus on juba viimased poolteist aastat jõudsalt kasvanud ja praegu on Eesti majanduses selge buum.

"Eestis on super hea majanduskonjunktuur, asjad lähevad jürinal üles juba pikka aega. Nüüd on see lihtsalt statistilistesse näitajatesse tulnud, esialgu küll suhteliselt arglikult," ütles Mõis esimese kvartali 4,4 protsendilise majanduskasvu kohta Postimehele.

"Praegu on aga buum, see on täitsa selge. Vaadake, mis linnas toimub. Kraana on kraanas kinni," rääkis ettevõtja.