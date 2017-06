Keskerakond esitas Aadu Musta Tartu linnapeakandidaadiks

"Ma pole päris esimeses nooruses, aga juhatuse arvates kaaluvad teadmistepagas ja elukogemus selle üles," kinnitas Must oma kandideerimist ERR-ile.

Aadu Must ütles, et kavatseb valituks osutudes ka Tartu linnapea kohale asuda. "Liider peab hõivama kõige tugevama ametikoha, mis on võimalik saada. Kui keegi ütleb, et ta on nõus olema liider, siis ta peab nende reeglite järgi toimima," ütles Must.

"Mind on kaks korda sõimatud kohalike valimiste eel peibutuspardiks ja kaks korda on mulle liiga tehtud. Ma olen kaks korda valituks osutudes ka Tartu volikogu liikmeks asunud," lausus Must.

Aadu Must on pikima staažiga Tartu volikogu esimees, kes on sellesse ametisse valitud mitmel korral. „Olen Tartu linna juhtimisega olnud seotud aastast 2001, juhin Keskerakonna Tartu piirkonda ning Tartu koalitsioonierakonna liikmena panustanud linnajuhtimisse ka praegu Riigikogu liikmena,“ rääkis Must oma tihedast seotusest Tartuga. Samuti annab ajalooprofessor Must kord nädalas Tartu Ülikoolis üliõpilastele loenguid. Keskerakond on väikese vaheajaga juhtinud Tartut koalitsioonipartneritega ligemale 15 aastat.

Must sõnas, et Tartut eesootavatest suurematest muutustest on kindlasti Suur-Tartu loomine, mis tähendab lähivaldade ühendamist Tartu linnaga. "Keskerakond on ka varasemalt alati rõhutanud, et linnapiirid ei tohi takistada Tartu linna harmoonilist arengut. Nüüd, haldusreformi valguses, tuleb nende eesmärkide ja väljakutsetega tugevalt tegeleda, et Tartu oleks tugev Lõuna-Eesti keskus ja tunnustatud ülikoolilinn Euroopas," sõnas Must.