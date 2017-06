Mattis üritas maandada USA liitlaste kartusi koostööst Pekingiga

USA president Donald Trump, kes valimiskampaania ajal mõistis Hiina tihti hukka, on pöördunud Pekingi poole, et see aitaks survestada Pyongyangi peatama oma tuuma- ja raketiprogrammi. Regiooni riigid muretsevad, et see tähendab USA leebemat suhtumist Hiina tegevusse Lõuna-Hiina merel.

Washingtoni pikaajalised partnerid on ühtlasi kohkunud, et Trump tundub suhtuvat ükskõikselt kehtivatesse liitlassuhetesse. Nad tõlgendavad USA taganemist Vaikse ookeani ülesest vabakaubandusleppest ja Pariisi kliimaleppest kui märki Ameerika laiemast taandumisest maailmaareenilt.

Mattis üritas laupäeval neid kartusi maandada Singapuris Aasia- ja Vaikse ookeani riikide esindajaid koondaval Shangri-la julgeolekufoorumil.

"Julgeolekuareenil oleme sügavalt ja siduvalt pühendunud reeglitepõhisele rahvusvahelisele korrale, mis on omakorda tulemus niivõrd paljude riikide püüdlustest luua stabiilsust," lausus Mattis.

Põhja-Korea tuumaambitsioonid on "ohuks meile kõigile", ütles minister ja taotles rahvusvaheliselt kogukonnalt selles küsimuses ühtsus. On "määrava tähtsusega, et me kõik teeme oma osa meie kohustuste täitmisel ja koostöös, et toetada meie ühise eesmärgini ehk tuumavaba Korea poolsaareni jõudmist", lisas ta.

"Trumpi valitsust innustab Hiina taastärganud pühendumus töötada koos rahvusvahelise kogukonnaga tuumavaba olukorra suunas."

Pyongyang on viimastel aastatel sooritanud rea raketi- ja tuumakatsetusi. Riik tahab välja arendada tuumalõhkepead ja kanderaketti, mis suudaksid rünnata USA mandriosa. Trump on öelnud, et seda "ei juhtu".

Rääkides riikide murest, et USA võib vastutasuks koostööle Põhja-Korea asjus anda Pekingile järgi teistes küsimustes, ütles Mattis, et need kaks küsimust pole "binaarsed" ning et Ühendriigid jätkavad Pekingi survestamist teistes valdkondades.

"Tehissaarte ja pinnamoodustistele sõjaliste rajatiste vaieldamatu ehitamine rahvusvahelistesse vetesse õõnestavad regionaalset stabiilsust," lausus Mattis. Ministri hinnangul on Hiina "heitnud kõrvale rahvusvahelise õiguse" ning suhtub "põlastavalt teiste riikide huvidesse".

Konverentsil osalenud riikide delegaadid suhtusid umbusuga USA ja Trumpi kavatsustesse Lõuna-Hiina mere küsimuses. Üks delegaatidest küsis, kas USA riigipea üldse usub reeglitepõhisesse regionaalsesse julgeolekukorda. Teine tahtis teada, kas Trumpi saab usaldada, kui viimane kuulutab kogu aeg oma mantrat "Ameerika ennekõike".

"Me kavatseme jätkuvalt seal kohal olla ning oleme seal koos teiega," lausus Mattis.

Ministrilt küsiti Trumpi otsuse kohta tõmmata USA välja Pariisi kliimaleppest. Mattis ei vastanud kordagi küsimusele otse, kuid rõhutas, et Pentagon peab kliimamuutust julgeolekuohtu, eriti kuna ilmastikumuutused võivad põhjustada näljahädasid ja inimeste suurearvulisi liikumisi.

Jaapani kaitseminister Tomomi Inada ütles hiljem, et "usaldab täielikult" Ühendriike.

Sama lausus ka Austraalia kaitseminister Marise Payne. "Arvan, et teod loevad sama palju ja vahetevahel ka rohkemgi kui sõnad," ütles Payne ja rõhutas, et Mattise esimene rahvusvaheline visiit oli Jaapanisse ja Lõuna-Koreasse.

Singapuri kaitseministri Ng Eng Heni hinnangul Mattise katse kartusi maandada üldiselt õnnestus. "On konsensus, et USA sõnum on väga selge, mitte ainult sõnumi, vaid ka sõnumitooja seisukohtast."