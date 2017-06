Eesti eurosaadikuist on kodumaise büroo rendikulud suurimad Lauristinil

Rahvusvaheline uuring toob välja, et Euroopa Parlamendi saadikute koduriigis asuva büroo kulude üle pole parlamendil mingisugust kontrolli ja eurosaadikud peavad enam kui 4000eurose toetusega sageli üleval koduerakonna kontorit või maksavad renti suisa iseendale. Eesti saadikutest on büroo rendikulud kõige suuremad sotsiaaldemokraat Marju Lauristinil.

Euroopa Parlament maksab igal aastal ligi 40 miljonit eurot saadikute kulude hüvitamiseks, millega sageli peetakse koduriigis kohalikku bürood, kuid teemat uurinud ajakirjandusgrupi The MEPs Project liikmed leidsid 28 riigis vähemalt 42 juhtumit, kus eurosaadikud maksavad büroo eest renti kas oma erakonnale või siis lausa iseendale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti europarlamendi saadikutest on büroo ainult pooltel. Näiteks Isamaa ja Res Publica Liidu saadiku Tunne Kelami büroo asub endise kunstiakadeemia hoone kõrval, aadressil Kivisilla 4. See on kahetoaline ja maksab koos kommunaalidega ligi 600 eurot kuus.

Keskerakondlase Yana Toomi büroo on Roosikrantsi tänaval ja selle rendikulu koos kommunaalidega on ligi 650 eurot.

Sotsiaaldemokraat Marju Lauristin peab aga otse Toompea nõlva all bürood koos oma koduerakonnaga, mille üürist maksab tema ligi 1300 ja ülejäänu erakond.

"Seal on väga täpselt jagatud, seepärast, et on teada, kus on minu kontor ja kus ei ole minu kontor. See on mul ka plaani peal olemas ja ma ei üüri seda mitte sotsidelt. Minu jaoks iseenesest on see lihtsam, kuna ma ei ole ju kogu aeg Tallinnas," selgitas Lauristin.

Seega on Tartus elaval Lauristinil Tallinna kontoris oma osa, kuid mõningaid kulusid, nagu näiteks ruumide valvesüsteem, jagatakse erakonnaga.

Yana Toomi sõnul on tema Tallinna büroos täiskohaga tööl kolm inimest ja lisaks veel ka juristid, kes annavad tasuta õigusnõu korra nädalas. 4300 euro suurune kulu on tema sõnul vajalik rendi maksmisest kuni mööbli ja lillede ostmiseni. Selle toetuse kulutamine on kerge.

"Ei ole üldse keeruline. See annab vabad käed. Sa saad saata kõiksugu asju. Näiteks mel on selline asi, et meil ilmuvad ristsõnad ja iga nädal me loosime välja mingisugused nännid ja need postikulud lähevad sealtsamast, ma ei pea pigistama ja vaatama, et kust ma selle leian," sõnas Toom.

Hüvitise eest teevad kulutusi ka saadikud, kellel Eestis eraldi bürood ei ole - need on Kaja Kallas, Urmas Paet ja Indrek Tarand. Nemad kasutavad büroo asemel töö tegemiseks kas kodukontorit, kohtuvad inimestega avalikus kohas või rendivad kohtumisteks pindu ajutiselt, nagu teeb näiteks Indrek Tarand.

Euroopa Parlament teatas reedel kommentaariks, et koostab töögrupi, kelle ülesandeks on vaadata üle üldkulude hüvitise kasutamine ja teha süsteem selgemaks.