Terroristid tapsid Londonis seitse inimest, ligi 50 sai viga

Sky Newsi otseülekanne:

"Aktuaalse kaamera" kokkuvõte sündmustest:

Ülevaade olulisemast infost:

* Politsei kinnitusel toimus Londonis laupäeva hilisõhtul kaks terrorirünnakut, mille tagajärjel hukkus vähemalt seitse ja sai viga rohkem kui 48 inimest;

* Terrorirünnakud leidsid aset Londoni sillal, kus pakiauto rammis inimesi, ning Borough Marketi piirkonnas, kus ründajad pussitasid inimesi ning kõlasid ka lasud;

* Kiirabi kinnitas, et haiglatesse on viidud rohkem kui 48 inimest;

* Vauxhalli lähistel toimus ka veel üks intsident, samuti pussitamine, kuid politsei sõnul polnud see terrorirünnakutega seotud;

* Kolm ründajat lasti korrakaitsjate poolt maha esimesele väljakutsele järgnenud kaheksa minuti jooksul;

* Politseinikud tulistasid meeste pihta 50 lasku, tabades ja vigastades selle käigus ka kõrvalseisjat;

* Rünnakule kaasaaitamises kahtlustatuna on vahistatud 12 inimest Londoni Barkingi linnaosas. Läbiotsimised ja haarangud Barkingis jätkuvad.

* Briti riikliku tervishoiuteenistuse teatel on 21 kannatanu terviseseisund kriitiline, mis tähendab, et hukkunute arv võib veel tõusta;

* Välisministeeriumi andmetel ei ole eestlased Londoni rünnakus kannatada saanud.

OTSEBLOGI:

NB! Ülejäänud artikkel jätkub pärast otseblogi akent.

NB! Otseblogi näitab vaid 20 viimast postitust, ülejäänute vaatamiseks tuleb vajutada "Load more".

Olulisemad punktid politseijuht Mark Rowley avalduses:

* Juhtumeid käsitletakse terrorirünnakutena;

* Sündmused said alguse (kohaliku aja järgi) kell 22.08, kui teatati, et Londoni sillal on pakiauto ramminud jalakäijaid;

* Pakiauto kihutas sillalt edasi Borough Marketile;

* Kahtlustatavad väljusid seejärel sõidukist ning asusid inimesi pussitama. Vigastatute seas on ka üks transpordipolitseinik - ta sai raskelt, kuid mitte eluohtlikult vigastada;

* Relvastatud politseinikud reageerisid sündmusele kiirelt ning astusid vastu kolmele meessoost kahtlustatavale. Kõik kolm meest lasti Borough Marketi piirkonnas politseinike maha kaheksa minuti jooksul pärast esimest häirekeskusele saabunud teadet.

* Kahtlustatavad kandsid enda peal pommivööd meenutavaid esemeid, kuid hiljem tuvastati, et tegu ei olnud päris lõhkeseadeldistega;

* Hetkeseisuga on politsei kinnitanud järgmisi andmeid: hukkus seitse ohvrit, lisaks nendele lasti kolm ründajat politsei poolt maha;

* Inimestel palutakse London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonda vältida - sündmuskohal töötavad endiselt võimuesindajad;

* Inimestel palutakse jagada politseiga kõikvõimalikke fotosid ja videomaterjale, mida sündmuste ajal on tehtud;

* Pealinna tänavatel saab lähiajal olema rohkem politseinikke ja inimestel palutakse olla tähelepanelik ning kahtlastest tähelepanekutest tuleks kohe teavitada politseid.

London terror attack: three suspects shot dead after killing six and injuring 20, Met Police Assistant Commissioner Mark Rowley confirms pic.twitter.com/tUL90yAGMK — Sky News (@SkyNews) June 4, 2017

Briti peaministri sõnul uuritakse juhtunut võimaliku terrorirünnakuna

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles ööl vastu pühapäeva, et Londoni sündmusi uuritakse võimaliku terrorirünnakuna. May sõnul on pühapäeva hommikuks kokku kutsutud valitsuse kriisikomitee COBRA.

Londoni politsei kinnitas veidi hiljem, et Londoni sillal ja Borough Marketi turul aset leidnud sündmusi peetakse terrorirünnakuks.

Sündmuskohale saadeti suured politseijõud

Sündmuskohale saadeti suured politseijõud ja Londoni sild suleti.

Kohapeal viibiva BBC ajakirjaniku Holly Jonesi sõnul sai kõnniteel vigastada vähemalt viis inimest.

Jonesi hinnangul oli masina kiiruseks umbes 80 kilomeetrit tunnis ja ohvrite vigastused rasked. Valge sõiduk liikus sillal Londoni lõunaosa suunas.

"Politsei tegeleb tõsise vahejuhtumiga ja kõik liiklus on ümber suunatud," edastas transpordiamet suhtlusvõrgustiku Twitter vahendusel.

Briti politsei korraldas Londoni silla lähedal kontrollitud plahvatusi

Suurbritannia politsei kinnitusel korraldati ööl vastu pühapäeva Londoni silla piirkonnas kontrollitud plahvatusi, edastas väljaanne Guardian.

Ümbruskonna inimesed olid varem teatanud korduvatest plahvatushelidest, mis põhjustasid elanikes suurt muret.

Londoni sündmuste tunnistajate sõnul toimus pussitamine ja tulistamine

Suurbritannia pealinnas ööl vastu pühapäeva aset leidnud sündmuste tunnistajate sõnul leidis aset tulevahetus, edastas rahvusringhääling BBC.

Londoni silla lähedal asuvas kõrtsis tüdruksõbraga aega veetnud Alex Shellum ütles, et kella kümne ajal tuli baari abi otsima raskelt vigastatud naine.

"Naine oli üleni verine. Ilmselt oli tema kõri läbi lõigatud. Inimesed tormasid appi ja kõrtssuleti," kirjeldas Shellum. Samal ajal anti baari lähedal esmaabi teistele vigastatutele.

Shellumi kinnitusel soovitas politsei külastajatel köögis varjuda, kuni saabuvad relvastatud korrakaitsjad ja nad ohutusse kohta toimetavad.

Pealtnägija Kumi de Costa viibis kahe sõbraga samal ajal aega Borough Marketi turupiirkonnas, kus politsei andmetel samuti inimesi pussitati.

"Taksojuht keeras turupiirkonda ja sattusime keset tulevahetust. Olime ühesuunalisel teel ega saanud tagasi pöörata," rääkis Costa rahvusringhäälingule BBC.

"Seal kõlasid ikka mitmed lasud. Kaks inimest lamas kiriku kõrval maas ja kolm olid nende ümber," jätkas Costa.

Mehe kinnitusel sihtis neid vahepeal relvadega umbes 50 politseiametnikku. Lõpuks soovitas politsei neile, kuhu varju minna.

"Paar korda pidime taksopõrandale pikali viskuma ümberringi toimuva tulistamise pärast," rääkis Costa.

Mees lisas, et nägi turul asuvast restoranist väljumas meest, kes hoidis taskurätti kõrihaaval, millest voolas verd. Peale selle nägi Costa meest, kes vedeles liikumatult maas.

"Ma ei oska öelda, kas ta oli surnud või otsis lihtsalt varju," kirjeldas Costa.