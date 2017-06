Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhiks valiti ettevõtja Mihkel Undrest

Undrest sõnas, et piirkonna eesmärk on nii kohalikel valimistel kui ka järgmistel riigikogu valimistel esineda Saaremaal hästi ning tõsta Keskerakond Saaremaal rohkem ausse. "Tööd tuleb muidugi kõvasti teha, tuua tuleb uusi liikmeid ja meie seniseid liikmeid Saaremaal motiveerida, kuid saame kindlasti hakkama," rääkis Undrest.

Küsimusele, mida muudab suurvalla tekke Saaremaal, vastas Undrest et suure Saaremaa valla loomine on positiivne ning paneb poliitikuid rohkem koostööd tegema. "Usun, et see on tervele Saaremaale positiivne. Tuleb osata koostööd teha, tuleb panna ennast kuulma, et meil on üks Saaremaa, ühed huvid ja eesmärgid, siis läheb elu paremaks kõikjal Saaremaal," rõhutas Undrest.

Lisaks Undrestile valiti Saaremaa piirkonna juhatusse Aivar Aru, Jaanika Rikko, Helle Sulg, Larissa Koppel, Rainer Helde, Liina Jürisson ja Urve Lillimägi.