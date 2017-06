Võimublokk sai 50,85 protsenti häältest ja 32 kohta 60-kohalises Riia volikogus.

Nelja aasta eest peetud eelmistel kohalikel valimistel olid Üksmeel ja GKP kogunud 58,54 protsenti häältest ja 39 kohta.

Teiseks tuli seekord valimisblokk Regioonide Liit ja Läti Arengu Eest 13,66 protsendiga, nemad saavad BNS-i arvutuste põhjal üheksa volikogukohta. Järgneb Uus Konservatiivne Partei 13,41 protsendi ja samuti üheksa kohaga.

Neljandal kohal on Rahvuslaste Ühendus 9,24 protsendiga, mis teeb kuus kohta volikogus. Ühtsusel on 6,26 protsendi häältest ja tema saab neli kohta.

Ülejäänud erakonnad 5 protsendi künnist ei ületanud.

Politoloog Iveta Kažoka ütles BNS-ile, et ehkki võim Riia volikogus ei muutunud, sai pealinn senisest palju motiveerituma ja agressiivsema opositsiooni.

"Üksmeel/Au Teenida Riiat säilitas Riia linnavolikogus enamuse, aga ta tunneb end uues volikogus palju ebamugavamalt," ütles Kažoka.

"See ei ole ainult sellepärast, et nad kaotasid märkimisväärse arvu kohtu, vaid ka sellepärast, et opositsioon on täiesti teistsugune. See saab olema palju aktiivsem ja agressiivsem kui eelmine."

Politoloogi sõnul tuleb Riia juhtidel nüüd tõsisemalt mõelda, mis on linnaelanike huvides.

Ühtsuse ja Rahvuslaste Ühenduse tagasihoidlikud tulemused näitavad, et senises volikogus opositsioonis olnud erakonnad ei ilmutanud piisavat aktiivsust.