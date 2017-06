Eesti lipu päeval külastas Pika Hermanni torni ligi 700 inimest

Eesti lipu päeval, mil möödub 133 aastat sinimustvalge lipu õnnistamisest Otepää kiriklas, heisati Eesti lipp varahommikul tavapärasemast pidulikumalt ka Toompea Pika Hermani torni tippu.

Lipu õnnistamiskõnes juhtis EELK peapiiskop Urmas Viilma kokkutulnute tähelepanu riigipühale, mida sel aastal koos lipupäevaga tähistatakse. "Täna on Eesti lipu päev, aga ka esimene nelipüha ehk kristliku kiriku sünnipäev. Et täna heiskame sinimustvalged lipud kogu Eestimaal, ei ole kellelegi uudiseks. Paljudele võib olla aga üllatuseks, et nelipüha on üks Eesti ametlikest riigipühadest", kõneles Viilma.

Rääkides Eesti lipu tähendusest kogu Eesti rahvale, võrdles Viilma lipu universaalset tähendust ligimesearmastuse universaalse mõõtmega. Peapiiskop lõpetas oma kõne mõttega: "Ligimese armastamise käsk on universaalne. Niisama universaalse tähendusega on ka Eesti lipp, mis lehvib kogu rahva jaoks, sõltumata inimeste poliitilisest maailmavaatest, nende etnilisest ja rahvuslikust päritolust, nende emakeelest, usutunnistusest või muudest eristavatest tunnustest. Lipp lehvib kõigile ja kõigi eest, sest Eesti lipp on kogu rahva lipp!"

Eesti lipu päeva tähistatakse riikliku tähtpäevana alates 2004. aastast, mil sinimustvalge lipu õnnistamisest möödus 120 aastat.