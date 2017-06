May: parlamendivalimised toimuvad plaanipäraselt

Briti peaminister Theresa May ütles Downing streetil tehtud pöördumises, et enam ei saa teeselda, et asjad saavad jätkuda nii nagu enne. Peaministri sõnul toimuvad parlamendivalimised plaanipäraselt.

May rääkis, et ekstremismi tolereeritakse Ühendkungingriigis liiga palju ja et olukorra lahendamiseks on vaja pidada rasked aga ka piinlikud vestlused, vahendas BBC.

May ütles, et Westminsteri, Manchesteri ja Londoni silla rünnakute vahel puudub seos, ent ründajad võisid või võivad saada eri rünnakutest innustust ja neid kopeerida. "Me näeme uut trendi, kus terrorism tekitab terrorismi," ütles May.

May sõnul on pärast Westminsteri rünnakut Briti politsei ära hoidnud viis võimalikku rünnakut.

May kinnitas, et vaatamata valimiskampaania peatamisele konservatiivide ja leiboristide poolt, toimuvad neljapäevaks kavandatud parlamendivalimised.