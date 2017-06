Hannes Rumm lahkub saatest "Samost ja Rumm"

Välisministeeriumis tööd alustanud Hannes Rumm teatas, et lahkub Vikerraadio saatest "Samost ja Rumm".

Veel teisipäeval teatas Rumm, et saade jätkub kokkuleppel välisministeeriumiga igal pühapäeval kell 13.

"Paljusid teist üllatas reedene ERR-i teade selle kohta, et minu jätkamine Vikerraadio saate "Samost ja Rumm" pole enam "sobilik". See otsus, mille ERR edastas mulle millegipärast ajakirjanduse vahendusel, üllatas mind ennastki, sest kirjutasin alles teisipäeval eelmises postituses siin seinal, et kuigi lähen tööle välisministeeriumi, jätkan siiski saate "Samost ja Rumm" tegemist," kirjutas Rumm Facebookis.

Rumm selgitas, et tegi eelmise aasta septembrist saadet "Samost ja Rumm" ilma igasuguse kirjaliku kokkuleppete Vikerraadioga. Kui ta otsustas 1. juunist asuda tööle välisministeeriumi, siis teavitas ta enda sõnul sellest Vikerraadio peatoimetajat Riina Rõõmust ning soovis koostöö jätkamiseks sõlmida kirjaliku töölepingu.

"Töölepingu Riina Rõõmusega me 26. mail ka sõlmisime ning see jõustus 1. juunil, samal päeval minu tööleasumisega välisministeeriumis. Tol hetkel pidas Vikerraadio peatoimetaja välisministeeriumi töötaja jätkamist "Samostis ja Rummus" sobilikuks, tema ainus mure oli asjaolu, et meie saate honorarid Vikerraadio jaoks ebatavaliselt suured," rääkis Rumm.

"Paraku piisas vaid ühest Postimehe kiuslikust küsimusest, kui ERRi juhid meelt muutsid. Vähe sellest, millegipärast tekitasid ERRi juhid meedias mulje, nagu oleks minu töö välisministeeriumis tulnud neile ebameeldiva üllatusena. Eelnevast teate, et nii see küll ei olnud," lausus Rumm.

"Riina Rõõmus kirjutas mulle reedel: „Postimehele ütlesin, et Anvari kaassaatejuht vahetub, aga mitte kohe, võibolla sügisest," jätkas Rumm.

"Erinevalt ERRi juhtidest on minu jaoks selge, et kui ma pole Vikerraadio jaoks enam eetrikõlblik, siis lõpetan selle saate ise omal soovil päevapealt. Tänan kõiki oma kuulajaid ning vabandan teie ees selle pärast, et saatest lahkumine tuli nii ootamatult," märkis Rumm.