Mihkelson: kõige suurem probleem on ebastabiilne islamimaailm

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles "Aktuaalse kaamera" erisaates, et niikaua kuni islamimaailm on rahutu on ka järgmised terrorirünnakud võimalikud.

"Peamine, mis tõenäoliselt kõige enam nii neid rünnakuid kui ka rünnakuid mujal Euroopas on äärmusislami ideoloogia levik," kommenteeris Mihkelson.

Radikaliseerumisest rääkides toonitas Mihkelson, et poliitkorrektsusega tasandatud immigratsiooni ja vähese integreerituse teema on tõepoolest üks probleemidest. Samas ütles ta, et kõige olulisem teema on ebastabiilne olukord Lähis-Idas.

"Kui me ei suuda jõuda selleni, et islamimaailmas oleks mingigi elementaarne stabiilsus ja rahu tagatud, on sellised rünnakud kahjuks ka tulevikus võimalikud," lausus ta.

Küsimusele, kas Briti salateenistused on läbi kukkunud vastas Mihkelson, et need on ühed parimad maailmas.

"Nende valmisolek tegelikult sellise terrorivõrgustiku vastu tegutseda on kõrge, aga lihtsalt need terroriaktid täna pannakse toime hoopis teisel viisil, kus nende ennetamine on väga keeruline," sõnas Mihkelson.

Ta viitas, et Briti salateenistuse kinnitusel on nad viimase kolme kuuga suutnud ära hoida viis võimalikke terrorirünnakut.