"Samost ja Rumm": Seeder on ministrite vahetamisega liiga kaua venitanud

"Seedril on nüüd ka omamoodi keeruline situatsioon seoses rahandusministriga. Kui uus esimees peaks tahtma järgmisel nädalal teha erakonna juhatusele ettepanek ministrite välja vahetamiseks, siis üks neist, kellel oli kuni umbusalduse avalduse esitamiseni kõige vähem väljavaateid sinna püsima jääda oligi Sven Sester. Raske on ette kujutada, kuidas ministrit, keda just on riigikogus riigikogu enamusega, 52 häälega usaldatud, läheb tema oma erakonna esimees välja vahetama," rääkis Samost.

Rumm pakkus, et Seedril on mitu varianti. "Ta võib öelda, et minu saavutus oli see, et ma jätsin ära paar ebameeldivat maksumuudatust, aga ebameeldivat eelkõige ettevõtjate jaoks, siis see on see koht, kus erilist poliitilist kapitali ei võida," ütles Rumm.

"Kui Seeder tahaks tõesti uuendada IRL-i kuvandit, siis ta võiks kasutada sama meetodit, mida proovis kasutada, kahjuks tulutult Margus Tsahkna eelmise aasta sügisel pärast valitsuse vahetust, kus tal oli võimalus ja ka soov vahetada välja mitmeid IRL-i ministreid korraga ja tuua uusi nägusid. /.../ Seedril on see sama võimalus. Kui ta nüüd tahab ja ta vahetab välja korraga mitu ministrit, siis see, kas Sester jääb või mitte, siis kõik saavad aru, et Sesteri personaalküsimus on osa paketist ja vaatame hoopis seda, kes on need uued ministrid, kas nad aitavad IRL-il mainet tõsta või mitte," arutles Rumm.

Samost nõustus Rummi toodud Tsahkna paralleeliga. "Paralleel seisnebki selles, et Seeder on venitanud kabineti remondiga,valitsusdelegatsiooni vahetamisega mitu nädalat. Mitte mõned tunnid, vaid mitu nädalat. Mul on tunne, et kuigi ajaline raam on erinev siis see dünaamika on täpselt samasugune. Sel hetkel, kui Seeder läheb oma mõtet juhatusele edastama, talle selgub, et tal ei ole juhatuses võimalik neid muutusi teha, mida ta on tahtnud," sõnas ta.

Samost rääkis, et Seeder pole teistele oma plaanidest rääkinud ja ei olegi teada, kas Seeder kavatseb ise valitsusse või kas ta kavatseb valitsuses vahetusi teha. "Kui ta peaks seda järgmisel nädalal üritama, siis ma oletan, et see on palju keerulisem, kui see oleks olnud mõned päevad pärast erakonna esimeheks valimist. "See poliitiliselt on väga pikk aeg, mis on vahepeal mööda läinud," ütles Samost.

Rumm ütles, et ei ole Samostiga nõus. "Ma arvan, et vastupidi - Seederi ajastus võib olla just õige, et kõigepealt teeme ära sisulised, seaduseelnõudes mõõdetavad muudatused ja siis lähme personaalia juurde. Pärast seda, kui on selline positiivne vundament loodud," sõnas Rumm.

Rummi sõnul raskendab Seederi olukorda asjaolu, et tema koalitsioonipartnerid Keskerakonna juht Jüri Ratas ja sotside juht Jevgeni Ossinovski ootavad teda ennast valitsusse.

Mõlemad saatejuhid tõdesid, et kui Seeder tahab tõepoolest IRL-i imagot värskendada, siis tal ei olegi valitsusse väga palju inimesi pakkuda. Potentsiaalne uus minister võib olla selles kontekstis Marko Mihkelson. Samost ja Rumm pakkusid, et Seeder võiks teha ettepaneku valitsusse minna Jüri Mõisale.