Trump ärgitas poliitkorrektsusest loobuma

"Me peame lõpetama poliitkorrektsuse ja asuma tegutsema inimeste turvalisuse nimel," manitses president pühapäeval Twitteris, hoiatades, et muidu muutuvad asjad hullemaks.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Hommikustes säutsudes sarjas Trump ka Londoni linnapead Sadiq Khani, kes linlasi verise rünnaku järel rahustas, et põhjust kartuseks ei ole.

"Vähemalt seitse surnut ja 48 vigastatut terrorirünnaku järel ja Londoni linnapea ütleb, et "ei ole põhjust muretseda", kirjutas Trump.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Teises säutsus kritiseeris ta neid, kes soovivad karmistada relvaseadusi. "Kas märkate, et mingit relvadebatti praegu ei toimu. Sest nad kasutasid nuga ja veokit," lisas ta.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2017

Ajalehe Telegraph andmeil ütles Khan, et leinab ohvreid, ja kinnitas, et terroristid ei võida.

"Londonlased saavad näha, et politsei kohalolekut lisatakse täna ja järgnevatel päevadel. Põhjust kartuseks ei ole," ütles linnapea, kes rünnakud karmilt hukka mõistis.

Londoni kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas sõitsid kolm meest laupäeva õhtul kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama. Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma seitse ja vigastada 48 inimest.

Ründajad lasti maha.

Kaks nädalat varem hukkus Manchesteris USA laulja Ariana Grande kontserdil enesetapuplahvatuses 22 inimest. Märtsis sai Londonis parlamendihoone lähedal islamiusku pöördunud briti rünnakus surma neli inimest.