Kross: terrorilaine vaibub siis, kui ISIS-est jagu saadakse

Riigikogu väliskomisjoni liige ja julgeolekuekspert Eerik-Niiles Kross leiab, et terrorism ei kao kuhugi, kuid praegune rünnakute laine tõotab vaibuda ISIS-e alistamise korral.

Kross ütles stuudiointervjuus "Aktuaalsele kaamerale" et mõningal määral on inimesed lasknud end heast elust ära hellitada ja tuletas meelde 1992. aastat, kui IRA n-ö sõdis Inglismaaga.

"Siis oli Londonis ühe aasta jooksul 37 terroriakti. Need ei lõppenud, need toimusid ka 93 aasta. Need ei lõppenud mitte võiduga IRA üle, vaid poliitilise lahendusega," rääkis Kross.

"Praegune laine vaibub siis, kui ISIS-est saadakse korralikult jagu. Aga terrorism ei kao kuhugi. Praegu näeme desperaatset lainetust. Ilmselt on ISIS-el halvad päevad: Raqqat hakatakse ära võtma, Mosul on langemas. Mõned kuud veel, ja arvan, et siis saame natuke rahulikumalt hingata," prognoosis ta.