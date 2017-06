Riigikantselei rendib Eesti eesistumise ajaks sidevahendid Telialt

Riigihanke võitnud Telia rendib riigikantseleile 40 000 euro eest 260 Hiina elektroonikafirma Huawei nutitelefoni, viis tahvelarvutit, 80 vabakäeseadet ja 80 telefonihoidikut, samuti 150 telefonikorpust ja 100 akupanka, vahendas Eesti Päevaleht.

Huawei seadmete kasutamine tekitas lehega vestelnud riigiametnikes kõhklusi, kuna näiteks Ameerika Ühendriikides on Huaweid süüdistatud Hiina luureametkondadega koostöö tegemises.

Huawei on Hiina luureametkondadega koostöö tegemise süüdistused tagasi lükanud ja nimetanud eri riikides ettevõtte tõrjumist lihtsalt protektsionismiks.

Eesti Euroopa Liidu eesistumise kommunikatsioonijuht Tiina Urm ütles, et ühtsete sidevahendite tellimise üks põhjuseid ongi turvalisus.

Eesistumise infosüsteemide arendamise eest vastutav Märt Lepik selgitas, et keskse süsteemi eesmärk on see, et vajaduse korral oleks võimalik telefonidele korraga turvauuendusi paigaldada ning samuti haldab keskne süsteem telefonide kasutajate õigusi, et neil poleks võimalik neisse pahavara laadida.

Lepiku sõnul on riigikantselei teinud ka infoturbeanalüüsi, kaalunud telefonide kasutajateni jõudva informatsiooni tundlikkust.

Ent ühtselt tellitud telefone ei hakka ju kasutama peaminister ega riigisaladustega kokku puutuvad ametnikud, vaid inimesed, kes aitavad ürituste logistikaga.