Analüüs: seksuaalkurjategijate ravisüsteem pole efektiivne

Justiitsministeeriumi analüüsis leitakse, et seksuaalkurjategijate kompleksravi pole õnnestunud, sest ravil osalemise tingimused ja praktika on teineteisest kaugel.

Analüüsi kohaselt pole valitud ravimeetod vangistuse osalise asendusena täitnud seatud eesmärki vähendada korduvate seksuaalkuritegude toimepanekut, kirjutab Eesti Päevaleht.

2013. aastal alustati seksuaalkurjategijate karistamisel uut suunda ehk kindlatele kriteeriumitele vastavatele kurjategijatele pakuti võimalust minna vangistuse asemel osalt kompleksravile, et seksuaalhälvetele ravi saada.

Kompleksravi koosneb psühholoogilisest tööst laste väärkohtlejate ja vägistajatega ning nn keemilisest kastreerimisest ehk hormonaalsest ravist, mis seksuaalkurjategijate hälbelist tungi alla suruks.

Praeguseks on sellisele ravile suunatud ainult kaks inimest, kellest ravikuuri lõpetas üks, kuid ravi korraldamise probleemid algavad juba sellest, et selle määramine lähtub ebaloogilistest alustest.

Praeguste seaduste järgi saab sellist ravi määrata ainult kergema seksuaalkuriteo sooritanule, kellele on määratud kuni kahe aasta pikkune vanglakaristus ehk see tähendab, et rängemaid seksuaalkuritegusid toime pannud retsidivistid jäävad ravist ilma.

Sellele loogikaveale juhitakse tähelepanu ka analüüsis, kus nenditakse, et kompleksraviga saaks parimaid tulemusi just raskema kuriteo toime pannud seksuaalkurjategijatega.

Ravi saab pakkuda kõige leebemate seksuaalkurjategijate puhul, nagu lasteporno kogujad või lapse internetis seksuaalselt ahvatlejad.

"Kui kõik ülejäänud nõuded on loogilised, siis takistuseks saab see, et määratud vangistus peab olema alla kahe aasta. Isegi teoreetiliselt ei saa me paljudele isikutele seda ravi pakkuda, sest seksuaalkuritegude puhul näeb seadus ette karmid karistused ja ka kohtupraktika järgib siin karmi joont, nii et määratud karistused ületavad kahe aasta piiri. See tähendab, et me saame seda ravi pakkuda kõige leebemate seksuaalkurjategijate puhul, nagu lasteporno kogujad või lapse internetis seksuaalselt ahvatlejad," rääkis raskete kuritegude vanemprokurör, varem lastekaitsele keskendunud Saskia Kask.

Ta osutas probleemile, et tihtilugu määratakse kergema seksuaalkuriteo süüdlasele karistuseks tingimisi vanglakaristus, aga sellisel juhul kompleksravi ei kohaldata ning kui tingimisi vang peaks karistuse kandmise ajal toime panema uue kuriteo, rakendatakse talle karmim karistus, mis ületab kaht aastat. Seetõttu on pea võimatu leida kedagi, kes ravi andmiseks seatud tingimustele vastaks.