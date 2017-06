Grybauskaite: e-valimised ei garanteeri anonüümsust ja turvalisust

Ühisel pressikonverentsil Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga selgitas Grybauskaitė, et Leedu põhiseadus sätestab anonüümsus ja julgeolekunõuded, mida e-valimised ei garanteeri sajaprotsendiliselt.

"Me ei ütle, et mitte iial, aga me peame olema ettevaatlikud," lausus ta, tõstes esile, et valimiste turvalisus on ennekõike tähtis. Presidendi sõnul ei kiirusta Leedu e-valimisi juurutama, vaid oodatakse tehnoloogiat, mis annaks täieliku kindluse.

President Kersti Kaljulaid rõhutas ajakirjanike ees, et Eesti e-valimiste süsteem on igati turvaline. Ta soovitas riikidel mitte alustada digitaliseerimist e-valimistest, vaid muudest e-teenustest, et inimeste usaldust seeläbi kasvatada.