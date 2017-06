Saudi Araabia, Egiptus, Bahrein ja AÜE katkestasid sidemed Katariga

Kõik neli riiki viivad Katarist ära oma diplomaatilise personali ning Saudi Araabia teatel lahkuvad Katari sõjaväelased 2015. aastast Jeemenis sõdivast Saudi rahvusvahelisest koalitsioonist. Katar sooritas Jeemeni valitsuse vastu sõdivatele huthimässulistele õhulööke.

Riigid sulgevad Katarile ka oma sadamad ja lennuruumi. Pole selge, kuidas see mõjutab regiooni ühte suurimat lennufirmat Qatar Airways. Ettevõttelt ja Katari valitsusametnikelt ei õnnestunud esialgu kommentaari saada.

Kataris paikneb ka Al-Udeidi lennubaas, kus paiknevad USA keskväejuhatus ning umbes 10 000 Ühendriikide sõdurit. Pole teada, kas nelja riigi otsus mõjutab ka USA sõjalisi operatsioone. Keskväejuhatuselt ei õnnestunud esialgu kommentaari saada.

Saudi uudisteagentuuri SPA sõnul katkestas Ar-Riyad diplomaatilised suhted Katariga ning sulges ka riikidevahelise piiri, et "kaitsta oma rahvuslikku julgeolekut terrorismi ja äärmusluse ohtude eest".

Saudi Araabia otsustas "katkestada diplomaatilised ja konsulaarsidemed Katariga ning sulgeda (Katarile) kõik maa-, mere- ja lennunduspunktid", tsiteeris agentuur ühte Saudi ametnikku. "Otsustava" meetme rakendamise põhjustasid "Katari võimude viimaste aastate räiged rikkumised", teatas Saudi Araabia.

Sidemete katkestamisest teatasid ka AÜE, Bahrein ja Egiptus. Kairo ja Bahrein süüdistasid Dohat "terrorismi" toetamises.

Bahrein otsustas katkestada sidemed Dohaga põhjusel, et viimane üritab "raputada Bahreini julgeolekut ja stabiilsust ning sekkuda selle (Bahreini) asjadesse". Doha "toetab relvastatud terroristide tegevusi ja rahastab Iraaniga seotud rühmitusi, mis sooritavad sabotaaži ja levitavad Bahreinis kaost", lisati avalduses.

Katari araabia riikidest naabrid on pikalt kritiseerinud Dohat islamistide toetamise eest. Peamiselt muretsetakse toetuse pärast sunniitlikule Moslemivennaskonnale, millel pole lubatud Saudi Araabias ja AÜE-s tegutseda, sest rühmitus on vastu pärilusel põhinevatele monarhiatele.

Pärsia lahe riigid eesotsas Saudi Araabiaga läksid Katariga tülli 2014. aastal, kui Doha asus toetama Egiptuse tollast presidenti Mohammed Morsit, kes on Moslemivennaskonna liigel. Saudi Araabia, AÜE ja Bahrein kutsusid 2014. aastal oma suursaadikud Katarist tagasi. Kaheksa kuud hiljem nad naasid pärast seda, kui Katar saatis mõned Moslemivennaskonna liikmed riigist välja ja asus teisi vaigistama.

Sestpeale on Katar korduvalt ja jõuliselt eitanud, et rahastab äärmusrühmitusi. Samas on riik oluline Hamasi kontrollitud Gaza sektori rahastaja ning 2012. aastast elab riigis eksiilis olev Hamasi tippametnik Khaled Meshaal. Lääne ametnikud on süüdistanud Katari sunniitlike äärmusrühmituste rahastamise lubamises ja isegi innustamises. Rühmituste seas on väidetavalt ka Al-Qaeda Süüria-haru, mida tunti kunagi Al-Nusra Rinde nime all.

Katar hoiab suhteid ka Iraaniga, sest riigid jagavad merel suurt gaasimaardlat.

Diplomaatiline kriis puhkes pärast USA presidendi Donald Trumpi hiljutist visiiti Saudi Araabiasse, kus toimus araabia riikide liidrite tippkohtumine. Pärast istungit on pinged regioonis tõusnud.

Trump ärgitas sunniitlike moslemiriikide liidreid "ajama välja" enda seast äärmuslased ja "terroristid", sest islamist inspireeritud terrorirünnakute toimepanijad on ülekaalukalt sunniitliku voolu järgijad.

Katari riigimeedias avaldati 24. mail emiir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thanile omistatud avaldus, milles liider väidetavalt asetas küsimärgi alla USA vaenulikkuse Iraani suunal, rääkis "pingetest" Doha ja Washingtoni vahel, kommenteeris Hamasi tegevust ning spekuleeris, et Trump ei pruugi kauaks võimule jääda.

Katari sõnul sooritati riigimeediale küberrünnak ning avaldatud uudis ei vastanud tõele. Kuigi Doha eitas uudise sisu korduvalt, siis kajastasid teiste araabia riikide meediakanalid uudist kui fakti. Pärsia lahe riigid reageerisid uudisele raevukalt ning tõkestasid ligipääsu Katarist tulevatele meediakanalitele.

Emiir tegi väidetava avalduse pärast Trumpi visiiti Saudi Araabiasse.