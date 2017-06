Sotsiaaldemokraat Heinäluoma ei kandideeri Soome presidendiks

Mõjukas poliitik teatas oma otsusest esmaspäeva hommikul, vahendas Yle.

Heinäluoma märkis, et oli juba aasta tagasi erakonna esimehe Antti Rinne üleskutse peale eitavalt vastanud.

Rahvasaadiku sõnul pakkus ta esialgu kandidaadiks endist rahandusministrit ja samuti endist parteijuhti Jutta Urpilainenit, kuid viimane loobus isiklikel põhjustel. Seejärel märkas Heinäluoma, et tema kui presidendikandidaadi nimi on avalikkuses taas esile kerkinud ning et paljud inimesed kutsusid teda üles kandideerima.

Poliitiku sõnul mõtles ta väljakutse üle põhjalikult järele, kuid otsustas siiski mitte kandideerida.

"Ma ei suutnud siiski leida piisavalt põhjusi, et oma algset seisukohta muuta. Võib öelda, et väike särin tuli sisse, kuid mingit leeki lõkkele ei löönud. Ja juba iseenesest palju nõudva presidendikandidatuuri jaoks on seda leeki vaja," selgitas ta.

Heinäluoma sõnul tegeleb ta endiselt ka oma abikaasa surmast üle saamisega.

Järgmise aasta presidendivalimistel kandideerimisest on praeguse seisuga teatanud neli poliitikut.

Ametisolev koonderakondlasest president Sauli Niinistö pürgib teiseks ametiajaks riigipeaks mitte ainult Koonderakonna, vaid laiapõhjalisema valimisliidu toel.

Keskerakonna presidendikandidaadiks on ekspeaminister ja rahvasaadik Matti Vanhanen, Rohelist Liitu esindab rahvasaadik Pekka Haavisto ja Vasakliidu kandidaadiks on eurosaadik Merja Kyllönen.

Presidendivalimised toimuvad 2018. aasta alguses - esimene voor 28. jaanuaril ning vajaduse korral teine voor 11. veebruaril. Viimaste arvamusküsitluste kohaselt on Niinistöl valijate seas tugev toetus ning on võimalik, et tal õnnestuks võita juba esimeses voorus.