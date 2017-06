TTV näitab suvel jalgpalli ja lubab tasakaalus poliitikasaateid

Raudjärv rääkis TTV suvehooaega tutvustades ERR-ile, et telekanal hakkab lisaks Eesti jalgpalli karikavõistlustele üle kandma ka Eesti U21 koondise EM-valikmänge.

Igast karikavõistluste ringist jõuab eetrisse kaks mängu ja U21 koondisel näidatakse kõiki kodumänge ning neid võõrsil mänge, kust telepilti toodetakse. Eestis toimuvate mängude ülekannete tootmiskulud kaetakse Raudjärve sõnul koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga, välismängud saadakse kätte tasuta.

Raudjärv rääkis, et teiste spordiülekannete osas on käimas läbirääkimised ja enne kui kokkulepped pole sõlmitud, ei sooviks nendest veel rääkida. Juunis jõuavad TTV ekraanile Rimi Juunijooksu ja Narva Energiajoksu erisaated.

"Üldiselt ongi pilgud suunatud rahvaspordiüritustele, kuid loomulikult üritame koostöös alaliitudega tuua televaatajateni ka tippsporti," lausus Raudjärv.

Edasiste muudatuste osas TTV-s ütles Raudjärv, et kui asus märtsis TTV juhi ametikohale, siis ei saanud ta kohe muuta programmi, mis oli kokku lepitud hooaja alguses.

"Kuid maikuus olen juba natuke saanud programmi muutusi teha ja Tallinna Televisioonis on toimumas väga suured muudatused. Programm on muutumas üha mitmekesisemaks," lausus Raudjärv.

Ta märkis, et möödunud nädalal alustas uus meelelahutuslik suvesaade: "Suvestuudio" mis on eetris igal argipäeval algusega kell 20.30. "See saade on esimesel nädalal vaatajate poolt väga soojalt vastu võetud, oleme saanud hulgaliselt positiivset tagasisidet," lausus Raudjärv, lisades, et see on praegu tema poolt juhina TTV-sse toodud suurim muudatus.

Suvestuudio saates olid esimesel nädalal intervjuud mitmete tuntud inimestega. Raudjärv loetles: Jaan Tätte, Arnold Rüütel, Grete Paia, Jaagup Kreem, Ivo Linna, Alen Veziko, Kuressaare linnapea Madis Kallas, Aivar Pohlak jpt.

Üks suurimaid muutusi on Raudjärve sõnul tema juhtimisel olnud ka see, et TTV tahab osa saateid teha omatulu pealt, nagu näiteks oli Suvestuudio sarja esimene Saaremaa nädal.

"Sügisel alustab Tallinna Televisioonis uus ja põnev uuriva ajakirjanduse saade, ning oodata on palju huvitavaid debatisaateid. Muutusi saab olema palju ja juuni lõpus saan nendest rohkem rääkida," lausus Raudjärv.

TTV juht: Keskerakond meile nõudmisi ei esita

Raudjärv ütles, et TTV on sihtasutus, millel on oma nõukogu ja juhatus. "Linnavalitsus ja Keskerakond ei kirjuta meile ette, et mida me teeme, me oleme oma tegevuses vabad, ning seega saame ennast praegu ajakirjanduslikult hästi teostada," rääkis Raudjärv. "Selle telekanali juures on oluline endale teadvustada, et Tallinna linna uudised, pealinna teemad peavad saama telekanalis kõige olulisemaks, sest telekanali omanikud on pealinna maksumaksjad."

Üks väga suur muutus ongi Raudjärve sõnul olnud see, et TTV on nüüd poliitiliselt mitmekesine meediakanal. "Stuudios käivad kõikide erakondade poliitikud: Siim Kallas, Andres Anvelt, Marko Mihkelson, Artur Talvik, Kristiina Ojuland, Mart Helme, Juku-Kalle Raid, Indrek Tarand jpt. Intervjuusid on jaganud meile Hanno Pevkur, Helir-Valdor Seeder, Aivar Sõerd jt Saateid juhivad Igor Gräzin ja Andra Veidemann," loetles Raudjärv.

Keskerakondlasi näeb sagadasti ekraanil Raudjärve sõnul seetõttu, et kõik Tallinna abilinnapead ja linnaosavanemad on samast erakonnast. "Siis loomulikult on ka nendega intervjuud, sest kes siis veel peaks aru andma linna juhtimisest?" lausus Raudjärv.

TTV juht soovitas telekanalit jälgida ja igaühel ise veenduda, et muutused on olnud väga suured. "Hiljuti näiteks otse kümnesse saates kritiseeris Kristiina Ojuland TTV otse-eetris väga jõuliselt Keskerakonda. Hanno Matto kritiseeris uudistestuudios jne. Analoogseid näiteid võiks tuua mitmeid, nii et kokkuvõttes Tallinna Televisioon on tegemas läbi väga suurt muutust ja on poliitiliselt mitmekesisem," lausus Raudjärv.

TTV eksjuht Toomas Lepp vabastati möödunud aasta lõpus ametist ja teda kahtlustatakse TTV vara omastamises. Lepp on ise süüdistusi eitanud.

Ka on TTV asendanud Edgar Savisaare osalusel toimunud otsesaate "Tele.Tallinn. Linnapea tund" saatega "Pealinnatund". Viimati oli Savisaar TTV eetris oktoobri lõpus ning ta pole soovinud telekanali ajakirjanikele ka intervjuud anda.