USA: Hiina ei saa end globaalsetest probleemidest "välja osta"

Tillerson lausus esmaspäeval Austraalias, et Washington soovib Pekingiga tulemuslikku suhet, kuid rõhutas, et Hiina peab kandma vastutust olulistes diplomaatilistes küsimustes.

"Me tahame produktiivseid suhteid," ütles Tillerson pärast kõnelusi Austraalia välisministri Julie Bishopiga.

"Kuid me ei saa lubada Hiinal kasutada oma majanduslikku jõudu end teistest probleemidest välja ostmiseks, olgu siis kas tegemist Lõuna-Hiina mere saarte militariseerimisega või Põhja-Koreale asjakohase surve avaldamata jätmisega," ütles Tillerson.

"Nad peavad tunnistama, et kasvava majandus- ja kaubandusvõimu rolliga käivad kaasas ka julgeolekualased vastutused," lisas minister.

USA president Donald Trump, kes valimiskampaania ajal mõistis Hiina tihti hukka, on pöördunud Pekingi poole, et see aitaks survestada Pyongyangi peatama oma tuuma- ja raketiprogrammi. Regiooni riigid muretsevad, et see tähendab USA leebemat suhtumist Hiina tegevusse Lõuna-Hiina merel.

Tillerson kordas esmaspäeval USA kaitseministri James Mattise laupäevast avaldust, milles minister väljendas vastuseisu Hiina maahõlvetegevusele Lõuna-Hiina merel, kus on käimas mitu territoriaalvaidlust.

"USA ja Austraalia kinnitasid meie pühendumust laevandus- ja lennundusvabadusele ning teistele mere seaduspärastele kasutamise viisidele, eriti Lõuna-Hiina merel ja mujal, et tagada seaduspärase kaubanduse tõkestamata liikumine reeglitel põhineva korra raames," ütles Tillerson.

"Oleme vastu Hiina tehissaarte ehitamisele ja nende militariseerimisele, mida esineb rahvusvahelistes vetes."

Hiina nõudleb endale pea kogu Lõuna-Hiina merd, kuigi osi sellest nõudlevad endale ka Brunei, Filipiinid, Malaisia, Taiwan ja Vietnam. Hiina on viimastel aastatel kiiresti ehitanud merel asuvatest rifidest tehissaared, mis suudavad vastu võtta sõjalennukeid.

Tillerson lisas, et Austraalia ja Ühendriigid "räägivad ühel häälel, kui kutsuvad Põhja-Koread jätma oma ebaseaduslikku tuumarelvaprogrammi".

"Hiina ja teised regionaalpartnerid peaksid ühtlasi suurendama püüdlusi aidata lahendada seda julgeolekuolukorda, mis ähvardab mitte ainult seda regiooni, vaid on tõeliseks ohuks kogu maailmale," lisas ta.